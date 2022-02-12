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Kış manzaralı yan flüt klipi sosyal medyada büyük ilgi gördü - Son Dakika

Kış manzaralı yan flüt klipi sosyal medyada büyük ilgi gördü

12.02.2022 17:29

Kış manzaralı yan flüt klipi sosyal medyada büyük ilgi gördü Afyonkarahisar'da, müzik öğretmeninin öğretim görevlisi ile birlikte hazırladığı kış manzarası eşliğindeki yan flütlü klip, özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kış manzaralı yan flüt klipi sosyal medyada büyük ilgi gördü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, müzik öğretmeninin öğretim görevlisi ile birlikte hazırladığı kış manzarası eşliğindeki yan flütlü klip, özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz ile Afyon Lisesi Müzik Öğretmeni Özge Çağlar, arkalarında Erken Baraj Göleti'ni alarak yan flüt çaldıkları ve bir birinden güzel eserler seslendirdikleri bir klip hazırladı. Dron destekli hazırlanan klip manzarası ve müzikleri ile özlelikle sosyal medya herkes tarafından beğenildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'de klipi sosyal medya hesabından, "Yan flüt eşliğinde Erkmen Göleti kış manzaraları adlı bu güzel klipi hazırlamışlar. 4 mevsim Afyon temalı klip gerçekten insanı mest ediyor" ifadeleri ile paylaştı.

Kış manzaralı yan flüt klipi sosyal medyada büyük ilgi gördü
Kış manzaralı yan flüt klipi sosyal medyada büyük ilgi gördü
Kış manzaralı yan flüt klipi sosyal medyada büyük ilgi gördü

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Öğretim Görevlisi, Karahisar, Afyon, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kış manzaralı yan flüt klipi sosyal medyada büyük ilgi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kış manzaralı yan flüt klipi sosyal medyada büyük ilgi gördü - Son Dakika
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