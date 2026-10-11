Kocaeli İzmit'te 4. Geleneksel Patpat Festivali'nde renkli patpatlar konvoy oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli İzmit'te 4. Geleneksel Patpat Festivali'nde renkli patpatlar konvoy oluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İzmit\'te 4. Geleneksel Patpat Festivali\'nde renkli patpatlar konvoy oluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Çakırlar Köyü'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Patpat Festivali'nde süslenen patpatlar konvoy oluşturdu. Festivalde yaklaşık 250 yıllık dibek taşında dibek dövme ve bulgur çekme çocuklara tanıtıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde birkaç arkadaşın patpatlarını süslemesiyle başlayan etkinlik, yıllar içinde renkli bir festivale dönüştü. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Patpat Festivali'nde rengarenk süslenen patpatlarla konvoy oluşturulurken, katılımcılar hazırladıkları araçları vatandaşların beğenisine sundu.

İzmit ilçesine bağlı Bulduk Mahallesi Çakırlar Köyü'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Patpat Festivali'nde, köy sakinleri tarafından özenle süslenen patpatlar renkli görüntüler oluşturdu. Birbirinden farklı süslemelerle hazırlanan patpatlar, oluşturulan konvoyla köyde tur atarak vatandaşların beğenisine sunuldu. Festivalde patpatların yanı sıra köy kültürünü yaşatmak amacıyla geleneksel etkinliklere de yer verildi. Yaklaşık 250 yıllık dibek taşında dibek dövme ve bulgur çekme gibi geleneksel uygulamalar çocuklara tanıtıldı. Katılımcılar hem eğlendi hem de geçmişin geleneklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

"Birkaç arkadaşın patpatlarını süslemesiyle başlayan yolculuğumuz festivale dönüştü"

Festivalin ortaya çıkış hikayesini anlatan Çakırlar Köyü Dernek Başkanı Sedat Karagöz, şu ifadeleri kullandı: "Bundan 3-4 sene önce birkaç arkadaşın patpatlarını süslemesiyle başlayan yolculuğumuz festivale dönüştü. Biz de bunu geleneksel hale getirmeye başladık. Aklımıza daha farklı fikirler geldi. İnsanların hoşuna gitti ve etkinlik bu hale geldi. Daha çok çocuklarımıza yönelik olan bu festivalle, çocuklarımıza buraların kültürünü, örf ve adetlerini gösterebilmek amacıyla yola çıktık. Bundan 250 yıl önce büyüklerimizin oyduğu dibek taşında dibek dövmeyi, bulgur çekmeyi ve diğer geleneksel uygulamaları çocuklarımız burada yaşayarak görüyorlar. Bunları yaparken de bol bol eğleniyorlar. Hepsine hediyeler verip gönderiyoruz. Tüm çocuklar ve büyükler memnun oluyor. Çünkü büyüklerimiz de bu vesileyle eski adetlerini yeniden görmüş oluyorlar."

Kaynak: İHA
Kültür SanatKocaeliYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Tokat’ta neler oluyor 1400 kişi hastanelere akın etti Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti
Aldatılan kocadan ters köşe Karısına hayatının şokunu yaşattı Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor Yüzde 50’ye varan indirim başladı Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı
Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu! Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi
15:49
İkiz gibiler Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik
İkiz gibiler! Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik
15:36
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın 54 milyonunu çaldılar
Türk iş insanının lüks villasına silahlı baskın! 54 milyonunu çaldılar
15:33
Konyaspor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı
Konyaspor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı
14:58
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
14:56
Bakan Memişoğlu’ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama
Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama
14:50
Eda Ece’den rol şartı Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı
Eda Ece’den rol şartı! Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 15:59:20. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli İzmit'te 4. Geleneksel Patpat Festivali'nde renkli patpatlar konvoy oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei