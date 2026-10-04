Kocaeli Kitap Fuarı\'nda ikiz yazarlar Nisa ve Emir 2 kitabını okurlarla buluşturdu

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitaplarını okurlarla buluşturan ikiz kardeşler Nisa Madendere ve Emir Madendere, küçük yaşta başladıkları okuma tutkusunu yazarlığa taşıdı. İlk kitaplarını 8 yaşında kaleme alan kardeşler, bugüne kadar birlikte 2 kitap yayımlarken toplam 4 bin 800 kitap okudu. İkizler, bundan sonraki eserlerini ise ayrı ayrı yazmayı planlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Nisa Madendere ve Emir Madendere, birlikte kaleme aldıkları "İkizlerden Hikayeler" ile "Çocukluğumun Gözünden" isimli kitaplarını fuarda okurlarla buluşturuyor. Küçük yaşlardan itibaren kitap okuyan ikiz kardeşler, ilk eserlerini hayal güçlerinden yola çıkarak hazırlarken ikinci kitaplarında ise kendi hayatlarında yaşadıkları olaylardan esinlendi.

İlk kitaplarını 8 yaşında yazan kardeşlerden Nisa Madendere, son kitaplarının 50 sayfa olduğunu belirterek, kitap yazmaya çok kitap okuduğu için başladığını söyledi.

"Yazarken kendimi güzel hissediyorum"

Kitapların hayatında oluşturduğu değişimi anlatan Nisa Madenderi, "Kitap okurken kelime ve cümle haznem büyüdü. Bu kitapları yazdığımız zaman kendimi güzel hissetmeye başladım. Yazarken rahatlıyoruz, güzel oluyor. Kitap okurken de sanki o hayal dünyasının içinde ben de varmışım gibi hissediyorum" dedi.

"Gerçek hayatımızdan esinlenerek yazdık"

İkinci kitaplarının kendi yaşamlarından izler taşıdığını belirten Nisa, "Bu sene otobiyografik bir kitap yazdık. Tam otobiyografi değil ama otobiyografik oluyor. Diğer kitap bizim hayal dünyamızdan esinlenmişti. Bu ise gerçek hayatımızdan esinlenerek yaptığımız bir kitap" diye konuştu.

İlk kitapları "İkizlerden Hikayeler" hakkında da bilgi veren Nisa Madenderi, kitapta kendisinin ve kardeşinin ikişer

hikayesinin yer aldığını söyledi. Nisa, "Benim birinci hikayem Duman. Duman bir Sibirya kurdu. Sahilde yürüyüş yaparken bir kelebeğin peşine takılıyor ve kayboluyor. Daha sonra sahibinin kokusunu alarak geri dönüyor. İkinci hikayem de Pamuk. Pamuk bir kedi. Bir kız oyun oynarken miyavlayan yavru kediyi görüyor, onu evine götürüyor, ısıtıyor, süt veriyor ve daha sonra sahipleniyor. Ben hayvanları çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir defter yetmedi, diğer deftere geçtik"

Bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 kitap okuduğunu söyleyen Emir Madendere ise okuduğu kitapları deftere kaydettiğini belirterek, "İlk kitabımı 8 yaşında yazdım, en son çıkardığım kitabı 10 yaşında yazdım. En son çıkardığım kitabın ismi 'Çocukluğumun Gözünden'. İlk kitabımızda hayal gücümüzden hikayeler ürettik. İkinci kitabımızı ise gerçekten yaşanan olaylardan yazdık. Sevdiğim anıları kitaba yazdım. Bugüne kadar 2 bin 500 kitap okudum. Okuduğumuz kitapları deftere yazıyoruz. Bir defter yetmedi, diğer deftere geçtik" ifadelerini kullandı.

Yeni kitabında macera ve gerilim türüne yönelmek istediğini anlatan Emir Madendere, en sevdiği yazarın Jules Verne olduğunu söyledi. Emir, "15 Yaşında Bir Kaptan", "Doktor Ox'un Deneyi" ve "80 Günde Devri Alem" gibi eserleri okuduğunu belirtti.

İki kitabı birlikte yazan Nisa Madendere ve Emir Madendere, üçüncü eserlerini ise bireysel olarak kaleme almak istediklerini söyledi. Yaşıtlarına da kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Nisa, "Çok fazla kitap okusunlar. Kelime dağarcıkları büyür, daha fazla kelime bilirler ve hayal güçleri artar" dedi. Emir ise "Daha çok kitap okursanız sınavlarda da başarılı olursunuz" diye konuştu.