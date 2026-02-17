Kolombiya'da İstanbul Stüdyosu Açıldı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kolombiya'da İstanbul Stüdyosu Açıldı

17.02.2026 06:34
TİKA, Bogota'da yaratıcı endüstrilere destek için İstanbul Stüdyosu'nu açtı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Bogota Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kolombiya'da "İstanbul Stüdyosu" kuruldu.

TİKA, başkent Bogota'daki Chapinero semtinde yaratıcı endüstrilerin gelişimine katkı sunacak önemli bir projeyi hayata geçirdi.

TİKA, Bogota Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, şehrin kültürel, toplumsal ve mimari açıdan öne çıkan merkezlerinden Chapinero Mutluluk Merkezi'nde (CEFE) İstanbul Stüdyosu'nu kurdu.

Stüdyonun açılış törenine Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Bogota Büyükşehir Belediye Başkanı Carlos Fernando Galan ve TİKA Bogota Koordinatörü Ahmed Faruk Muştakoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Sun, açılıştaki konuşmasında projenin işbirliğine dayalı niteliğine işaret ederek, "Çok özel bir mekan olan 'İstanbul Stüdyosu'nu açmak üzere Chapinero Mutluluk Merkezi'nde toplanmış bulunuyoruz. Bogotalı sanatçıların görsel ve işitsel ürünler geliştirebilecekleri bu alan, TİKA ile Bogota Belediye Başkanlığı arasında kurulan işbirliği neticesinde ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Bogota Büyükşehir Belediye Başkanı Galan da Türkiye'nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bogota ve tüm belediye ekibi adına, Türkiye'nin bu desteği nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

Mutluluk Merkezi'ne özellikle gençlerin içerik üretimi yapabileceği bir stüdyonun kazandırılmasının önemine vurgu yapan Galan, bu mekanın Kolombiya ile Türkiye arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Edinilen bilgiye göre, stüdyo, dijital teknolojilere erişimi kolaylaştırmayı ve Bogota'daki yaratıcı ortamı güçlendirmeyi hedefliyor.

Görsel-işitsel üretim ve dijital medya alanında çalışan sanatçılar, içerik üreticileri, kültür toplulukları ve gençler için profesyonel ve kolay erişilebilir bir çalışma alanı sunuyor.

TİKA tarafından kurulan stüdyo, kameralar, mikrofonlar, ses konsolları, aydınlatma sistemleri ve kurgu yazılımlarıyla donatıldı.

Bu altyapı sayesinde podcast, web dizisi, canlı yayın ve farklı dijital içerik formatlarının üretimi mümkün hale gelecek.

Kaynak: AA

