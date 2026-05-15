Kolombiya\'da Türkçe Kursu Başladı

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinin girişimleri ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kolombiya Temsilciliğinin işbirliğinde, Kolombiya Dışişleri Bakanlığı personeline yönelik "Pilot Türkçe Kursu Programı" başlatıldı.

Başkent Bogota'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen programa, çok sayıda genç diplomat adayı katıldı.

İki ülke arasındaki köklü ilişkilerin kültürel ve eğitim alanındaki boyutunu güçlendirmeyi amaçlayan programın ilk dersinde, Kolombiyalıların Türkçeye, Türk kültürüne ve Türkiye'nin Kolombiya ile Latin Amerika diplomasisindeki rolüne yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Toplam 7 hafta sürecek program, Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinin ev sahipliğinde, dış ilişkiler alanında eğitim alan kursiyerlerin katılımıyla yürütülüyor.

Kursiyerlerin çalıştıkları alandaki ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan ders içerikleri ve eğitim materyalleri, TMV Kolombiya Temsilciliği tarafından sağlandı.

Program kapsamında katılımcılara temel düzeyde Türkçe dil becerilerinin kazandırılması ve Türk kültürünün tanıtılması hedefleniyor.

TMV ülke temsilcisi Dr. Rıza Feridun Elgün, bu girişimin iki ülke arasındaki diplomatik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

"Türk kültürünü farklı, etkileyici ve köklü buluyorum"

Türkiye'de 4 yıl eğitim alan ve Türkçe konuşan kursiyerlerden Richard Steven Molina Gomez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın kendisini oldukça heyecanlandırdığını belirtti.

Derslerin oldukça eğlenceli geçtiğini ve eğitmenleriyle güçlü bir iletişim kurduklarını dile getiren Gomez, "Türk kültürünü farklı, etkileyici ve köklü buluyorum. Türk dizilerine ve Türkiye'ye büyük hayranlık duyuyorum. Kolombiya'da benzerine pek rastlamadığımız bir kültürle tanışıyoruz." dedi.

Kursa katılan diplomat adaylarından Tania Wilken ise Türkçe öğrenme deneyiminin kendisi için hem zorlayıcı hem de motive edici olduğunu vurguladı.

Türk kültürünü sıra dışı bulduğunu anlatan Wilken, şunları kaydetti:

"Tamamen yabancı olduğum bir dili öğrenmek için katıldığım ilk kurs. Sıfırdan yeni bir şey öğrenmek çok heyecan verici. Türkiye, uzun tarihi ve önemli medeniyetleriyle günümüz dünyasını anlamak açısından çok önemli bir coğrafi konuma sahip. Maarif Vakfını bu vesileyle tanıma fırsatı buldum, gerçekten çok kıymetli çalışmalar yürütüyorlar."