Kolombiya'nın en büyük barajı Hidroituango, bölgenin ekonomik beklentilerini artırıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kolombiya'nın en büyük barajı Hidroituango, bölgenin ekonomik beklentilerini artırıyor

Kolombiya'nın en uzun nehirlerinden Cauca'ya inşa edilen Hidroituango Barajı, tamamlandığında Latin Amerika'nın en büyük ikinci barajı olacak. Baraj, ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 17'sini karşılayabilecek kapasiteye sahip olacak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Ayrıca, barajın tamamlanmasıyla karbondioksit salımının sınırlandırılması ve Kolombiya'nın iklim taahhütlerine ulaşılması hedefleniyor.

08.03.2024 11:15
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Kolombiya'nın en uzun nehirlerinden Cauca'ya inşa edilen ve tamamlandığında Latin Amerika'nın en büyük ikinci barajı olması beklenen Hidroituango Barajı, bölgenin ekonomik beklentilerini artırıyor.

Ülkenin yönetim bölgelerinden Antioquia'ya bağlı Ituango kasabasındaki baraj, Kolombiya'nın kültür ve ticaret kenti Medellin'e 170 kilometre mesafede bulunuyor.

Çevresel risk raporları ve ön fizibilite çalışmasının tamamlanmasının ardından 2006'da barajın nihai tasarımı onaylanmak üzere yerel yönetime sunuldu.

Kolombiya'nın "mühendislik harikası" ve "mega projesi" olarak kabul edilen Hidroituango Barajı'nın inşaatına 2010'da başlandı.

Ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 17'sini karşılayabilecek

Baraj, 220 metre yüksekliği ve 2,72 milyon metreküp su kapasitesi ile 2025'te tamamlandığında, tek başına ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 17'sini karşılayabilecek.

İnşaatı sırasında meydana gelen kazalar nedeniyle tepkilere de maruz kalan baraj projesi, gördüğü politik ve sosyal destek sayesinde zamanla daha çok benimsendi.

Baraj projesi, bölgenin makus talihini değiştirecek

Uzmanlar, barajın ekonomiye can suyu olacağını ve yıllarca terör olaylarıyla anılan bölgenin endüstriyel kalkınması için fırsat alanları oluşturacağını düşünüyor.

Yerel yönetimler, baraj inşaatıyla beraber civardaki 12 kasabaya kapsamlı ekonomik ve kültürel yatırımlar yaptı.

Hidroituango Barajı'nın tamamlanmasıyla karbondioksit (CO2) salımının ciddi şekilde sınırlandırılacağı ve Kolombiya'nın Paris İklim Zirvesi (COP21) için verdiği taahhütlerine de ulaşacağı öngörülüyor.

"Baraj, ülkenin en önemli ikinci nehrine inşa ediliyor"

Baraj inşaatına komşu kasabalardan Toledo'nun Belediye Başkanı Jhonny Alberto Marin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hidroituango Barajı'nın bölgeye getireceği ekonomik zenginliğe vurgu yaptı.

Projenin ülkeye yenilenebilir enerji, düşük maliyetli ve rekabet gücüne dayalı "muazzam" bir imkan getireceğini belirten Marin, "Baraj, ülkenin en önemli ikinci nehrine inşa ediliyor." ifadesini kullandı.

Marin, Hidroituango'nun "muhteşem" bir proje olduğunu dile getirerek, "Kolombiya'nın en büyük barajından bahsediyoruz ve ülkenin enerji talebinin yüzde 17 ila 18'ini tek başına karşılayacak. Bölge son derece zengin kaynaklara sahip ve şüphesiz, halka ve kasabalara ciddi fayda getirecek." dedi.

İnşaatın başlamasının ardından kasabaya eğitim, spor ve altyapı yatırımlarının geldiğini kaydeden Marin, "Bizim için eşi benzeri görülmemiş tarihi bir projedir ve halkın 60 yıllık hayalidir. Kasaba yönetimi olarak, yerel yönetim ve üstlenici firmadan taahhütlerini yerine getirmesini arzuluyoruz." diye konuştu.

Marin, yerli ve yabancı turistlerden bölgeyi ziyaret etmesi çağrısında bulunarak, ülkenin en lezzetli kahvesini ve doğanın zenginliklerini sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Latin Amerika, Kolombiya, Çevre, Enerji, Kültür Sanat, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kolombiya'nın en büyük barajı Hidroituango, bölgenin ekonomik beklentilerini artırıyor - Son Dakika

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