Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı

Tokat'taki Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine, bu sene yine Hamamtepe bölgesinde kazı çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Komana Pontika Antik Kenti'ndeki çalışmalarda iki hedeflerinin olduğunu belirten Erciyas, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri geçtiğimiz yıllarda yavaş yavaş planı ortaya çıkmakta olan, bizim bir garnizon olduğunu düşündüğümüz büyük harçlı yapıyı ortaya çıkarmak ve tamam olarak hangi döneme ait olduğunu ortaya çıkarmak. Hangi döneme ait olduğunu anlamak. İkinci hedefimiz de 2021 yılı kazı çalışmalarında ortaya çıkardığımız yangın geçirmiş bir yapının içerisine inmek. O yapının hangi döneme ait olduğunu anlamak ve bu yapının garnizon komutanının konutu olup olmadığını sorgulamak. 7 haftalık çalışma yürüteceğiz."

Çalışmaların eylül ayına kadar süreceğini ifade eden Erciyas, bu sene 27 kişilik ekiple, 45 günlük bir kazı çalışması yapacaklarını kaydetti.

Komana Pontika Antik Kenti

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz Bölgesi'nin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu.

Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları başlatılmıştı.