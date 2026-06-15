Köyceğiz Lisesi, Dijital Dergi Yarışmasında Birinci Oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı dijital dergi il birincisi oldu.

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğrencileri 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında düzenlenen Dijital Okul Dergisi Hazırlama Yarışmasına katıldı. Okul öğrencilerinin hazırladığı dijital okul dergisi " Kapı" lise kategorisinde il birinciliğini elde etti.

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Kısa bir sürede güçlü ve başarılı bir ekip çalışmasıyla bu güzel eseri ortaya koyan öğrencilerimizi ve Danışman Öğretmenleri Didem Dinçer'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - MUĞLA