"Geleneksel Kozan Belediyesi Yaz Konserleri" başladı: Konserin en büyük alkışı özel bireye

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Kozan Belediyesi Yaz Konserleri" başladı. Konserin en dikkat çeken ismi ise müziğe olan sevgisiyle izleyenlerin gönlünü kazanan özel birey Yasin Atar oldu.

Kozan Belediyesi ile Ebulfez Elçibey Kültür ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Geleneksel Kozan Belediyesi Yaz Konserleri", İsmet Atlı Er Meydanı'ndaki Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen halk konseriyle başladı.

Yaz akşamlarına renk katan konsere Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye bünyesindeki yerel halk sanatçıları ile Serhat Kaya ve ekibi seslendirdikleri eserlerle vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı.

Gecenin en duygusal anlarından biri ise özel birey Yasin Atar'ın konsere gösterdiği ilgi oldu. Programın başlamasıyla sahnenin önüne geçen Atar, saatlerce şarkılara coşkuyla eşlik etti. Cep telefonuyla konseri kaydeden Atar'ın müziğe olan sevgisi ve heyecanı izleyenlerden büyük alkış aldı. Vatandaşlar sık sık Atar'ı alkışlayarak sevincine ortak oldu.

Konseri takip eden Meltem Güneri, yaz akşamlarında düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinin ilçeye hareketlilik kazandırdığını belirterek, yerel sanatçıların sahne almasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kozan Belediyesi, Yayla Şenlikleri kapsamında düzenlenen yaz konserlerinin yaz boyunca farklı sanatçıların katılımıyla devam edeceğini bildirdi. - ADANA