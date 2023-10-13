Kraliyet Ailesi'nden ödüle layık görülen ünlü yönetmen Kutluğ Ataman, vize alamadı

Ünlü yönetmen ve çağdaş sanatçı Kutluğ Ataman, Hollanda Kraliyeti'nden Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ancak ödülünü almaya gitmek için vize başvurusu yapan ünlü yönetmen ret yedi.

"VİZE VERMEDİLER"

Yaşadığı durumu X hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü yönetmen, "Hollanda kraliyetinden Avrupa kültürüne vermiş olduğum katkılardan dolayı ödül aldım (ne katkısı sormayın, sadece sanatçıyım). Hollanda'ya gitmek gerekti. Vize vermediler. Bu vesileyle Avrupa kültürüne dışarıdan katkı veriyor olduğumu idrak ettim" ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Kutluğ Ataman, Oryantal, Kuzu, Aya Seyahat, 2 Genç Kız, Ruhuma Asla ve Karanlık Sular gibi filmleri yönetti.