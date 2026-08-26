KTÜ'de Müslüman Hekimler Sergisi Açıldı
Trabzon KTÜ Farabi Hastanesi'nde, Müslüman hekimlerin tıp, sanat ve felsefedeki birikimini yansıtan 21 eserlik fotoğraf sergisi açıldı. Rektör Çuvalcı'nın katılımıyla başlayan sergi, 26 Ekim'e kadar gezilebilir.
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde "Sanatkar ve Filozof Müslüman Hekimler Sergisi" açıldı.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Müslüman hekimlerin tıp, sanat, felsefe ve edebiyat alanındaki çok yönlü birikimini konu alan fotoğraf sergisinde 21 eser yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, serginin, tıp alanının çok yönlü birikimini hatırlatması açısından önem arz ettiğini belirtti.
Sergi, 26 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.
Kaynak: AA
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