Kubbet-ül İslam Ahlat Enstitüsü, projeleri Kaymakam Kaya ve Başkan Gülmez'le görüştü - Son Dakika
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Kubbet-ül İslam Ahlat Enstitüsü, projeleri Kaymakam Kaya ve Başkan Gülmez'le görüştü

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Kubbet-ül İslam Ahlat Enstitüsü, projeleri Kaymakam Kaya ve Başkan Gülmez\'le görüştü
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Kubbet-ül İslam Ahlat Enstitüsü haftalık toplantısında kurumsallaşma ve projeleri değerlendirdi. Kaymakam Özgür Kaya ile Başkan Yavuz Gülmez'in katıldığı toplantıda, Ahlat'ın kültürel değerlerini tanıtacak projelere dair kararlar alındı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinin köklü tarihini, zengin kültürel birikimini ve ilmi mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kubbet-ül İslam Ahlat Enstitüsü, haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez'in de katıldığı toplantıda, enstitünün kurumsallaşma çalışmalar ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ahlat'ın tarihi kimliğinin korunması, kültürel değerlerinin tanıtılması ve ilçenin ilim, kültür ve eğitim alanındaki potansiyelinin daha ileriye taşınmasına yönelik fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, çalışma alanları ve gelecek dönem hedefleri üzerinde duruldu. Toplantıda ayrıca, Ahlat'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin daha geniş kitlelere ulaştırılması, bilimsel ve kültürel faaliyetlerin artırılması ve planlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik önemli kararlar alındı.

Kaynak: İHA
Yavuz GülmezKültür SanatÖzgür KayaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kubbet-ül İslam Ahlat Enstitüsü, projeleri Kaymakam Kaya ve Başkan Gülmez'le görüştü - Son Dakika
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