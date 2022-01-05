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Küçük Prens Çankaya'da - Son Dakika

Küçük Prens Çankaya'da

05.01.2022 12:25

Küçük Prens Çankaya'da Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, "Dünyanın Küçük Prens Kitapları"na ev sahipliği yapıyor Sergide 1943'teki İngilizce ilk baskısından bu yana 488 farklı dil ve lehçeye çevrilen Küçük Prens'ten çok sayıda örnek yer alıyor.

Küçük Prens Çankaya'da

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, "Dünyanın Küçük Prens Kitapları"na ev sahipliği yapıyor

ANKARA - Sergide 1943'teki İngilizce ilk baskısından bu yana 488 farklı dil ve lehçeye çevrilen Küçük Prens'ten çok sayıda örnek yer alıyor.

Çankaya Belediyesi ve Eskişehir Küçük Prens Kitap Müzesi işbirliği ile düzenlenen "Dünyanın Küçük Prens Kitapları" sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı.

Antoine de Saint- Exupery'nin dünya dillerine çevrilmiş ve en çok basılmış eseri Küçük Prens ve koleksiyonlara girmiş materyallerin yer aldığı sergide, kitabın en sevilen 23. bölümünün 22 farklı dilde okunduğu bir video çalışması da izleyici ile paylaşılıyor. Küratörlüğünü Eskişehir Küçük Prens Kitap Müzesi kurucusu Yıldıray Lise ve koleksiyoner Kazım İnal ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Sobacı'nın üstlendiği sergide Küçük Prens'in Türkçe ve farklı dillerde yayımlanma süreci de anlatılıyor.

Sergi, yayımlandığı 1943 yılından bugüne 488 farklı dil ve lehçeye çevrilen Küçük Prens'in nadir diller ve yok olmuş dillerde de baskıları yapılanların yanı sıra film endüstrisi için oluşturulan "Star Wars" ve "Star Trek" yapay dillerindeki örneklerine de ev sahipliği yapıyor.

1943'teki ilk İngilizce baskısı, 1953'teki Türkçe ilk baskısı, en küçük boyutlu baskı, görme engelliler için Braille alfabesiyle yapılan baskı, aynadan okunabilen, cep telefonu kodlarıyla ve Mors alfabesiyle basılmış Küçük Prenslerin yer aldığı sergi, 3 Şubat tarihine kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde görülebilir.

Küçük Prens Çankaya'da
Küçük Prens Çankaya'da
Küçük Prens Çankaya'da

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Çankaya Belediyesi, Zülfü Livaneli, İngilizce, Çankaya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Küçük Prens Çankaya'da - Son Dakika


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