Kuğu Gölü balesi ATO Congresium'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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Kuğu Gölü balesi ATO Congresium'da sanatseverlerle buluştu

03.04.2022 16:55
Kuğu Gölü balesi ATO Congresium'da sanatseverlerle buluştu

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) sanatçıları, klasik balenin önde gelen eserleri arasında yer alan Kuğu Gölü'nü, 1-2 Nisan'da ATO Congresium'da sahneledi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) sanatçıları, klasik balenin önde gelen eserleri arasında yer alan Kuğu Gölü'nü, 1-2 Nisan'da ATO Congresium'da sahneledi.

ADOB'tan yapılan açıklamaya göre, koreograflar Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından Marius Petipa'dan hareketle yeniden yorumlanan Kuğu Gölü balesi sahneye konuldu.

Büyülü dekor ve ışıltılı kostümler eşliğinde kuğuların süzülüşü, bale sanatçılarının başarılı performansıyla büyük ilgi gördü.

Pyotr İlyiç Çaykovski'nin bestelediği müziği icra eden orkestra sanatçıları da seyircinin beğenisini kazandı.

Bale sanatçılarını çalıştırmak üzere Ankara'ya gelen Türkiye'nin ilk kuğularından Devlet Sanatçısı ve eski Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Meriç Sümen de sahneye selamlamaya çıktığında büyük alkış aldı.

Temsillerine Ankara Opera Sahnesi'nde de devam edecek ADOB sanatçıları, diğer büyük prodüksiyon "Tosca" operası ile 26-27 Nisan'da ATO Congresium sahnesinde seyircilerle buluşacak.

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Kuğu Gölü Balesi, Ankara, Nisan, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kuğu Gölü balesi ATO Congresium'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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