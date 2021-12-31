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Son dakika kültür sanat: Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - Son Dakika

Son dakika kültür sanat: Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

31.12.2021 10:33
Son dakika kültür sanat: Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne, Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, Türk Edebiyatı Vakfı ile Türk Kültürüne Hizmet Vakfı layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne, Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, Türk Edebiyatı Vakfı ile Türk Kültürüne Hizmet Vakfı layık görüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarla katkı sunanlara verilen ödüllerin sahipleri belli oldu.

Ödüller bu yıl, Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, Türk Edebiyatı Vakfı ile Türk Kültürüne Hizmet Vakfına verildi.

Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un yaptığı jüri şu isimlerden oluştu:

"Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Sağer."

Kuruluşlarından bugüne hizmet ve faaliyetlerini kesintisiz yürüten ödül sahiplerinden Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, bu yıl 21'incisi düzenlenen Anadolu'nun en uzun soluklu caz müziği festivalini başarıyla gerçekleştirmesiyle dikkati çekti.

Şair, romancı, fikir ve bilim adamlarına rehberlik eden ve gelecek yıl 40. yaşına girecek olan Türk Edebiyatı Dergisi ile kültür ve sanata büyük hizmet sunan Türk Edebiyatı Vakfı da ödülün diğer sahibi oldu.

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı ise vakıf anlayışının doğurduğu sorumluluğun bilinciyle kültürel mirasın birçok alanında yaptığı çalışmalarla iş birlikleri oluşturması, öncülük ve koordinatörlük statülerini vakıf anlayışı içinde yürüten köklü bir kuruluş olması dolayısıyla ödüle layık görüldü.

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Türk Edebiyatı, Karahisar, Turizm, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika kültür sanat: Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika kültür sanat: Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - Son Dakika
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