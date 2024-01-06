Kumluca Belediyesi 70. Yıl Kutlamaları

Kumluca Belediyesinin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla hazırlanan "Kent müzesi" ve "Geçmişten Geleceğe Fotoğraf Sergisi" ziyarete açıldı.

Belediyenin kuruluş yıl dönümü ilçede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Meydanında kurulan Yörük çadırında oluşturulan Kent Müzesi'nin açılışı yapıldı.

Açılış törenine Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Köleoğlu, belediyenin kuruluşunun 70. yılını ilçe düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Kent Müzesi'nin geçmişten günümüze nostaljik ürünleri barındırdığını anlatan Köleoğlu, "Müzemizde tarım aletleri, yemek ve içecek kapları, geleneksel kıyafetler, halı dokumaları, günlük hayatta kullanılan birçok araç gereç ve folklorik kıyafetler sergileniyor. Bunlar bizim yaşam kültürümüz, geçmişte atalarımızın kullandıkları çeşitli araç gereçler. Bunları gelecek nesillere aktarmak arzusundayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi.

Müzeyi gezen vatandaşlardan emekli öğretmen Salih Ceylan, "Bu aletlerin günümüze kadar ulaşması ve burada sergilenmesi bizi duygulandırdı. Geçmiş yaşamları, gelecek nesillerimize aktarmak çok güzel, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Törenin ardından "Geçmişten Geleceğe Fotoğraf Sergisi" de ziyarete açıldı.

Belediyenin kutlama programı kapsamında, fidan dikimi, halı saha futbol turnuvası ve satranç turnuvası düzenleneceği öğrenildi.