"Kurtuluşa Yürüyüş", aynı köy ve meydanda yapılan çeşitli etkinliklerle yeniden canlandırıldı - Son Dakika
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"Kurtuluşa Yürüyüş", aynı köy ve meydanda yapılan çeşitli etkinliklerle yeniden canlandırıldı

27.02.2022 17:40

"Kurtuluşa Yürüyüş", aynı köy ve meydanda yapılan çeşitli etkinliklerle yeniden canlandırıldı Mersin'in Erdemli ilçesinde 102 yıl önce Kurtuluş Savaşı yıllarında köylülerin Kuva-yi Milliye katılmak üzere gerçekleştirdiği yürüyüş köylüler tarafından yeniden canlandırıldı.

"Kurtuluşa Yürüyüş", aynı köy ve meydanda yapılan çeşitli etkinliklerle yeniden canlandırıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 102 yıl önce Kurtuluş Savaşı yıllarında köylülerin Kuva-yi Milliye katılmak üzere gerçekleştirdiği yürüyüş köylüler tarafından yeniden canlandırıldı.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Mersin'i işgalden kurtarmak amacıyla Erdemli Güzeloluk'tan yola çıkıp İçel Kuva-yi Milliye Fedai Müfrezeleri saflarında savaşa katılanların anısına 102 yıl önceki "Kurtuluşa Yürüyüş", aynı köy ve meydanda yapılan çeşitli etkinliklerle yeniden canlandırıldı.

Erdemli Belediyesi, Güzeloluk Muhtarlığı ile Atatürkçü Düşünce Derneği işbirliği ile düzenlenen etkinlikte köylüler tıpkı 102 yıl önce olduğu gibi ellerine sancak ve silahları alıp temsili olarak yola koyuldu. Yaklaşık 4 kilometre süren yürüyüş köyün çıkışında bulunan Güzeloluk Göletine kadar devam etti. Etkinlikte yöresel oyunlar oynandı, geçmişi yad etmek adına saygı atışı yapıldı. Etkinliğe çevre köyden vatandaşlarda katılarak destek verdi.

Etkinlikte konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bizim sorumluluğumuz sadece topraklarımızı savunmaktan geçmiyor, dünyadaki tüm mazlumların, tüm mezalim altında olanların soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın da özgürlüğünü sağlamak gibi bir vizyon ve misyonumuz var. Onun için ülkemizin birlik içerisinde, beraberlik içerisinde bizi biz yapan değerlerin etrafında toplanarak İnşallah ülkemizi Büyük Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaştıracağız. Hepimiz gerektiğinde Allah göstermesin, ülkemiz sıkıntıya düştüğünde hepimiz can vermeye, kan vermeye hazırız" dedi.

Araştırmacı Tarihçi emekli öğretmen Ahmet Refik Erdem ise "Bu anlamlı günde bundan 102 yıl önce atalarımızın göstermiş olduğu kahramanlığı yad etmek, onlara minnet duygularımızı ifade etmek üzere bu töreni tertipledik. Tarih bir milletin hafızasıdır, tarihini kaybeden millet, tarihine sahip çıkmayan millet yok olmaya mahkumdur. Öncelikle yerel tarihimize sahip çıkarsak, milli tarihimize de sahip çıkmış oluruz" diye konuştu.

Güzeloluk Muhtarı İbrahim Doğan ise 102 yıl önce gerçekleştirilen yürüyüşle ilgili bilgiler vererek bu tür etkinlikleri önemsediklerini kaydetti.

Kurtuluşa Yürüyüş , aynı köy ve meydanda yapılan çeşitli etkinliklerle yeniden canlandırıldı
Kurtuluşa Yürüyüş , aynı köy ve meydanda yapılan çeşitli etkinliklerle yeniden canlandırıldı
Kurtuluşa Yürüyüş , aynı köy ve meydanda yapılan çeşitli etkinliklerle yeniden canlandırıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kurtuluşa Yürüyüş', aynı köy ve meydanda yapılan çeşitli etkinliklerle yeniden canlandırıldı - Son Dakika


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