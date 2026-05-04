Kütahya Belediyespor Halk Oyunları ekiplerinden İzmir'de çifte başarı

04.05.2026 13:15  Güncelleme: 13:19
Kütahya Belediyespor Halk Oyunları ekiplerinin İzmir'de çifte başarı elde ettiği bildirildi.

Ege Bölgesi'nin güçlü ekiplerinin yer aldığı organizasyonda; Muğla, Manisa ve ev sahibi İzmir'den katılan kulüplerle birlikte sahne alan Kütahya temsilcileri, uyumlu performansları, disiplinli sahne duruşları ve estetik koreografileriyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Farklı yaş kategorileri ve oyun dallarında yarışan ekipler, hem kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sundu hem de Kütahya'yı başarıyla temsil etti. Yarışma sonunda Kütahya Belediyespor Halk Oyunları ekipleri; Büyük Erkek Geleneksel, Genç Kadın Geleneksel, Ortaokul Erkek Geleneksel, Minik Düzenlemeli ve Minik Geleneksel kategorilerinin tamamında bölge üçüncülüğü elde etti.

Elde edilen dereceler, Kütahya'nın halk oyunları alanındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyarken, kulüp yetkilileri ekiplerin disiplinli çalışmasının bu başarıda önemli rol oynadığını vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
