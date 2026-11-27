Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nin hazırladığı "Öğretim Elemanları Sergisi", Zafer Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen törenle ziyarete açıldı. Üniversitede görevli öğretim elemanlarının değişik tekniklerle ortaya koyduğu 41 eserin bulunduğu sergide, sanatın çeşitli alanlarından çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, akademisyenlerin sanatsal üretimlerini paylaşmak ve sanatseverlerle buluşturmak amacıyla düzenlediği serginin açılışına DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürsel Yanık, sanatçılar, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Karma teknikle hazırlanan 41 eserin bulunduğu sergide, öğretim elemanlarının özgün çalışmaları ve sanatsal birikimleri ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Değişik sanat anlayışlarını ve üretim biçimlerini bir araya getiren sergi, akademisyenlerin eğitim ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra sanatsal alandaki üretimlerini de ortaya koydu.

"Gerçek sanat insanın emeğinden doğar"

Açılışta söz alan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yapay zeka ile teknolojinin hızla ilerlediği bugünlerde insan emeğinin, vicdanının ve manevi değerlerinin önemini yitirmediğini belirtti.

Kızıltoprak, insan vicdanı ve emeğinin yerini hiçbir teknolojinin alamayacağını vurgulayarak gerçek sanatın insani ve manevi değerlerden beslendiğini dile getirdi.

Konuşmasında Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu'na da değinen Kızıltoprak, Atatürk'ün öğretmenlere ilişkin sözlerine atıfta bulunarak eğitimin ve sanatın toplumların gelişimindeki önemine işaret etti.

Güzel Sanatlar Fakültesinde Prof. Dr. Selda Mant Menay başkanlığında hazırlanan karma sergiyi bir gönül işçiliği olarak tanımlayan Kızıltoprak, eserleri ortaya koyan akademisyenlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve sergi ziyarete açıldı. Protokol üyeleri ile davetliler, sergi alanını gezerek öğretim elemanlarının farklı tekniklerle hazırladığı eserleri inceledi.