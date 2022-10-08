Kuzey Makedonyalı serebral palsi hastasının en sadık dostu labrador köpeği - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Makedonyalı serebral palsi hastasının en sadık dostu labrador köpeği

08.10.2022 13:05

Kuzey Makedonya'da serebral palsi hastası Aleksandar Veleski, en sadık dostu olarak gördüğü labrador cinsi köpeği ile hayata tutunmaya çalışıyor.

Kuzey Makedonya'da serebral palsi hastası Aleksandar Veleski, en sadık dostu olarak gördüğü labrador cinsi köpeği ile hayata tutunmaya çalışıyor.

Üsküplü 39 yaşındaki Veleski, uzun süredir "güven, sadakat ve sevgi" arayışındayken bu özellikleri "en yakın dostu" olarak nitelendirdiği köpeğinde buldu.

"Ben" isimli köpeği, günlük yaşamında hem kendisine yardımcı oluyor, hem de bir dost gibi kendisine eşlik ediyor.

Tekerlekli sandalyesine bağlı bir şekilde yaşamını sürdüren Veleski'ye, market alışverişi sonrasında poşetlerin taşınmasında labrador cinsi köpeği yardımcı oluyor.

Aleksandar'ın babası Zoran Veleski, AA muhabirine, oğlunun köpeği ile dokuz yıl önce tanıştığını ifade etti.

O dönem iki aylık olan Ben'in oğluna bir nevi "ilgi, destek, umut" aşıladığını dile getiren Veleski, Aleksandar'ın köpeğiyle birçok engeli aştığını vurguladı.

Veleski, "Ben, bir dost gibi yardımcı oluyor. Ayakkabı veya başka bir şeye ihtiyaç duyduğunda kendisine ulaştırıyor. Şehirde beraber dolaşıyorlar. Markete girip alışveriş yapıyorlar. Ben, poşetleri taşıyor." dedi.

Ben ve Aleksandar arasında yıllar boyunca güçlü bir bağın oluştuğunu söyleyen Veleski, Ben'in, oğluna sadece evde değil iş yerinde de eşlik ettiğini belirtti.

İnsanların sadakati başta köpekler olmak üzere hayvanlardan öğrenmesi gerektiği görüşünü paylaşan Veleski, Ben'in, oğlunun tekrar kendine güvenmesi ve mücadele etmesi konusunda çok yardımcı olduğunu ifade etti.

YORUMLAR
500
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'İnançlarımız, iktidara ulaşma yolu olarak istismar edilmemelidir' TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'İnançlarımız, iktidara ulaşma yolu olarak istismar edilmemelidir' SPOR A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda hedef; 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak SPOR A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda hedef; 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak
Kaynak: AA

DOST Partisi, Makedonya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kuzey Makedonyalı serebral palsi hastasının en sadık dostu labrador köpeği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 19:08:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonyalı serebral palsi hastasının en sadık dostu labrador köpeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement