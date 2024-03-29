Libya, Fransa'da ele geçirilen Antik Yunan dönemine ait heykeli teslim aldı

Libya'dan kaçırıldıktan sonra 2016'da Fransa'da ele geçirilen Antik Yunan dönemine ait heykel, Trablus yönetimine teslim edildi.
Paris'ten kalkan özel bir uçakla başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na getirilen heykelin Libyalı yetkililere teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.
Libya Eski Eserler Dairesi Teknik İşler Müdürü Nuveyci el-Urfi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'nın teslim aldığı Antik Yunan döneme ait başsız heykelin 1999'da ülkeden kaçırıldığını ve 2016'da Fransa'da ele geçirildiğini söyledi.
Libya'nın doğusundaki Şehhat kentinden kaçırılan heykelin 2016'da Fransız Gümrük İdaresince yakalandığını aktaran Urfi, Fransa'da görülen davanın ardından Libya'ya teslim edilmesine karar verildiğini belirtti.
Urfi, daha önce de Fransa'ya kaçırılan Roma dönemine ait bir tarihi eseri teslim aldıklarını kaydetti.
"Fransa'da Libya'dan kaçırılan başka tarihi eserler de var. Bunlar hakkında da mahkeme kararı var ve bu eserler 4 adet." diyen Urfi, tarihi eser kaçakçılığının uluslararası bir sorun olduğunu dile getirdi.
Libya'dan dünyanın farklı ülkelerine kaçırılan binlerce eser var
Libya'dan dünyanın çeşitli ülkelerine kaçırılan binlerce tarihi eser olduğunu söyleyen Urfi, bazı müzelerde 40'in üzerinde Libya'ya ait tarihi eser bulunduğunu belirtti.
Urfi, Fransa, İngiltere, ABD ve çeşitli ülkelerindeki 55'in üzerinde müzede Libya'dan kaçırılan tarihi eser bulunduğunu ve bunları Libya'ya geri getirmek için çaba sarf ettiklerini ifade etti.
Libya Eski Eserler Dairesi, 12 Ekim 2023'de Antik Yunan döneme ait (M.Ö. 400) başsız heykeli Fransa makamlarının Libya'nın Paris Büyükelçiliğine teslim ettiğini duyurmuştu.
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