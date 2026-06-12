Maarif Orkestrası'ndan Unutulmaz Konser - Son Dakika
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Maarif Orkestrası'ndan Unutulmaz Konser

Maarif Orkestrası\'ndan Unutulmaz Konser
12.06.2026 09:45
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Öğretmenlerden oluşan Maarif Orkestrası, sanatseverlere unutulmaz bir konser sundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, milli kültürü ve müzik mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak amacıyla öğretmenlerden oluşturulan Maarif Orkestrası ve Korosu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Eğitim-öğretim yılı boyunca süren titiz çalışmaların ardından sahne alan 41 öğretmen, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Sanatın birleştirici gücünü eğitimle buluşturan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve programa katılan misafirlerimize teşekkür ediyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Maarif Orkestrası'ndan Unutulmaz Konser - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Orhan Bayhan Orhan Bayhan:
    öğretmenlerimizin bu denli bir sanat faaliyetine katılması gerçekten takdir edilir bir adımdır ve böyle anlamlı projelerin devamının gelmesi gerektiğine inanıyorum çünkü sanat ve eğitimin birleşimi toplumun ruhi gelişimine katkı sağlıyor ve tüm emek harcayanları kutlamak bizim görevimizdir 0 0 Yanıtla
  • Özge Baris Özge Baris:
    neden bu kadar geç organize edildi böyle bir proje başında yapılması gerekmez miydi diye düşünüyorum ama yine de öğretmenlerin bu çabası takdire şayan 0 0 Yanıtla
  • Almala Pınar K Almala Pınar K:
    şehirde böyle bir etkinlik görmek güzel tabi ama artık bu kadar etkinlik yapıyoruz da insanlar neden hala sanat konserlerine gitmio ya kültür evlerinin kapıları açık ama salon boş kalıyo öğretmenlerimiz güzel bir çalışma yapmış tebrik ederim ama topluma yansıması başka bir konu 0 0 Yanıtla
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