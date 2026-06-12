Maarif Orkestrası\'ndan Unutulmaz Konser

Almala Pınar K:

şehirde böyle bir etkinlik görmek güzel tabi ama artık bu kadar etkinlik yapıyoruz da insanlar neden hala sanat konserlerine gitmio ya kültür evlerinin kapıları açık ama salon boş kalıyo öğretmenlerimiz güzel bir çalışma yapmış tebrik ederim ama topluma yansıması başka bir konu