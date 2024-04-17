Osmanlı'ya sığınan Macar Prensinin müzesini ziyaret edip dans ettiler
TEKİRDAĞ - Macaristan'dan gelen lise öğrencileri, Osmanlı İmparatorluğuna sığınan Macar Prensi Rakoczi'nin Tekirdağ'daki Müzesi'nin ziyaret ederek, müze önünde dans gösterisi sundular.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine gelen Macar öğrenciler, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi'ni gezerek Müze Müdürü Ali Kabul'den bilgi aldı. Daha sonra öğrenciler tarafından çeşitli konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından kendi yörelerine ait dans gösterileri sergilendi. Macar Öğrencilerin dans gösterisi alkış topladı.
Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri çerçevesinde kentte yıl boyunca etkinliklerin sürdüğünü ifade ederek, "Tekirdağ ve Rakoczi Müzesi Macar halkı tarafından çok iyi bilinen yerler. O yüzden buraya çok sayıda ziyaretçi geliyor. Buraya gelen Macar öğrencileri ağırlıyoruz ve onların tarihi değerlerini nasıl koruduğumuzu onlara gösteriyoruz. Yıl boyunca etkinlikler devam edecek" dedi.
Tekirdağ Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Zübeyde Aykaç da 10 öğrencinin kentteki Macar eserlerini ziyaret ettiğini ifade ederek, "Burada keyifli bir halk dansları gösterisi yaptılar. Ayrıca öğrenciler geldikleri şehrin valisinin mesajını bizlere okudular. Yarında öğrenciler Bilim Sanat Merkezi öğrencilerimizle Türk Macar ortak kültürü ile ilgili etkinlikler yapacak" diye konuştu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Macar öğrenciler Osmanlı'ya sığınan prensin müzesini ziyaret etti ve dans etti - Son Dakika
Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykelde büyük oranda zarar meydana geldi.
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü, Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri çerçevesinde Mustafa Dedeoğlu'nun 'İstanbul'dan Anadolu'ya' başlıklı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, Türkiye'nin zengin kültürel ve doğal manzaralarını gözler önüne seriyor ve 2 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
Türk bestecilerin eserlerini keman, viyolonsel ve piyano ile dünyaya duyuran Bosphorus Trio, Erimtan Müzesi'nde düzenlenen konserde müzikseverlerle buluştu. Konser öncesinde BESOM Çağdaş Türk Müziği Ödülleri takdim edildi. Gruba 'Beste Ödülü' Turgay Erdener'e, 'İcra Ödülü' ise Bosphorus Trio'ya verildi. Konserde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Özgecan Günöz, Borusan Viyolonsel Grubu Üyesi çellist Çağlayan Çetin ve Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi piyanist Özgür Ünaldı yer aldı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) organizasyonuyla, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bulunan ıslahevinde kalan çocuklara dünya klasikleri ve Türk sanatçıların bestelerinden oluşan bir konser verildi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları'nın sunduğu konser, TİKA tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlendi. Bayramoğulları, etkinlikte Tacik eseri de icra ederek büyük beğeni topladı. Konser, çocuklar arasında unutulmaz bir deneyim olarak değerlendirildi.
Bursa'da yaşayan Rahim Çakmak ve ailesinin papağanı, müzik çalınması ve komut verilmesiyle ilginç hareketler sergiliyor. Çakmak'ın papağanının videoları sosyal medyada çok izleniyor ve takipçileri tarafından merakla bekleniyor.
Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda şarkıcı Gökhan Tepe, Merkez Parkı'nda konser verdi. Konseri çok sayıda kişi izledi ve Tepe'nin en sevilen parçalarına müzikseverler eşlik etti. Tepe'nin performansı, dinleyiciler tarafından alkışlandı.
Trabzon'da düzenlenen 10. Karadeniz'in Renkleri karma resim sergisine 3 ilden 52 sanatçı katıldı. Serginin açılışına Vali Aziz Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ve davetliler katıldı. Sergi, 22 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende turizmin önemi vurgulandı ve Trabzon'un turist sayısında önemli artış beklenildiği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?