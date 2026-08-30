Malatya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Malatya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Malatya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı çelenk sunumu, resmi kabul, halk oyunları gösterileri ve askeri geçit töreniyle büyük bir coşku içinde kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı Malatya'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından, Malatya Valiliği'nde resmi kabul töreni düzenlendi.

İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilen kutlama programında, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, askeri araçla halkı selamladı. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri adına, Yarbay Deniz Esat Martı günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Yarbay Martı konuşmasında, "Asil Türk milleti, 104 yıl önce bugün, kahraman Türk ordusuyla, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı şan ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretle yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir" dedi.

30 Ağustos Zaferi'nin Türk ordusuna Silahlı Kuvvetler Günü olarak armağan edildiğini söyleyen Yarbay Martı, "Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle, azimli ve kararlı komuta kademesiyle, güçlü ve dinamik personeliyle, modern harp silah ve teçhizatlarıyla, ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarının korkulu rüyası olmaya devam etmektedir" diye konuştu.

Program konuşmanın ardından, şiirlerin okunması ve halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin takdiminin ardından kutlamalar askeri geçit töreniyle son buldu.

Yoğun katılımın olduğu törende Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra polis, jandarma ve diğer güvenlik birimlerinin de geçişi büyük ilgiyle izlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Malatya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

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