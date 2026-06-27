Akçadağ\'da Motofest coşkusu

Malatya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Akçadağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Akçadağ Motofest" başladı.

Emlak Konut GYO ve Malatya Dopamin Motosiklet Kulübü'nün destekleriyle Sultansuyu Tarım İşletmesi'ndeki Sosyal Tesislerde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen motosiklet tutkunları bir araya geldi.

Motosiklet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen festivalde katılımcılar, kurulan stantlarda Malatya'nın kültürel değerlerini tanıma imkanı buldu. Etkinlik kapsamında gösteriler, konserler ve eğitim programları da düzenleniyor.

Festival alanında vatandaşlarla bir araya gelen Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçenin 6 Şubat depremlerinin ardından hızlı şekilde toparlandığını belirterek, festivalin sosyal yaşamı canlandırmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Başkan Ulutaş, Türkiye'nin 81 ilinden misafirleri ağırladıklarını ifade ederek, etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü ve gelecek yıl daha kapsamlı şekilde yeniden düzenlenmesinin planlandığını kaydetti. - MALATYA