Malatya'da Karayolu Trafik Haftası kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Karayolu Trafik Haftası kutlandı

Malatya\'da Karayolu Trafik Haftası kutlandı
04.05.2026 12:55  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen program geniş katılımla gerçekleştirildi.

Malatya'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen program geniş katılımla gerçekleştirildi. Her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü kutlanan Karayolu Trafik Güvenliği Günü bugün Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde kutlandı.

Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Erdal Ceylan, ilçe kaymakamları, trafik polisleri, jandarma ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Vali Seddar Yavuz ve Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Erdal Ceylan konuşmalarıyla devam etti.

Programda trafik konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin yanı sıra yılın trafik polisi, jandarma personeli, belediye çalışanları, ambulans ve itfaiye sürücüleri ile AFAD personeline üstün gayretlerinden dolayı ödüller verildi.

Trafik güvenliği temalı video gösterimlerinin de yer aldığı etkinlik, trafik hizmetlerinde kullanılan araç ve ekipmanların sergilendiği stantların gezilmesiyle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Malatya'da Karayolu Trafik Haftası kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin sosyal medya açmasına sinirlenip pompalı tüfekle dehşet saçtı Eşinin sosyal medya açmasına sinirlenip pompalı tüfekle dehşet saçtı
Türkiye’de eleştirilerin hedefinde olan Farioli, Portekiz’de tarih yazdı Türkiye'de eleştirilerin hedefinde olan Farioli, Portekiz'de tarih yazdı
Terminalden aldığı pişmaniyenin kutusunu açınca şoke oldu Terminalden aldığı pişmaniyenin kutusunu açınca şoke oldu
Barış Göktürk’ten dikkat çeken itiraf: Bana ittifak teklif etti Barış Göktürk'ten dikkat çeken itiraf: Bana ittifak teklif etti
Şampiyonluk kutlamalarında uzun namlulu silahla görüntülenmişti Diyarbakır Valiliği’nden açıklama Şampiyonluk kutlamalarında uzun namlulu silahla görüntülenmişti! Diyarbakır Valiliği'nden açıklama
ABD’nin Orta Doğu’ya askeri sevkiyatı devam ediyor ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor

13:45
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
13:31
2021 yılında Ali Koç’un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
2021 yılında Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
13:14
İran: ABD savaş gemisi vuruldu
İran: ABD savaş gemisi vuruldu
13:07
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
12:46
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
11:41
Polis, öğretmen, vaiz Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Polis, öğretmen, vaiz! Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 13:59:58. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Karayolu Trafik Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.