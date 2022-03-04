Malkara'da deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Malkara ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında bir okulda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.
Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta sirenin çalmasıyla sınıflarda "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, daha sonra öğretmenleri eşliğinde okuldan tahliye edilerek güvenli alana getirildi.
Tatbikatta öğrencilere deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.
Tatbikata Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen İsmail Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü İsa Karasu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay, Malkara AFAD Çalışma Planı Başkanı Serhat Karapilav, İtfaiye İstasyon Sorumlusu Mustafa Güven, Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ergün Aydoğan, görevli öğretmenler, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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