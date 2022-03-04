Malkara'da deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Malkara'da deprem tatbikatı yapıldı

04.03.2022 15:48
Malkara'da deprem tatbikatı yapıldı

Malkara ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında bir okulda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Malkara ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında bir okulda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta sirenin çalmasıyla sınıflarda "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, daha sonra öğretmenleri eşliğinde okuldan tahliye edilerek güvenli alana getirildi.

Tatbikatta öğrencilere deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Tatbikata Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen İsmail Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü İsa Karasu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay, Malkara AFAD Çalışma Planı Başkanı Serhat Karapilav, İtfaiye İstasyon Sorumlusu Mustafa Güven, Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ergün Aydoğan, görevli öğretmenler, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Özalp Kaymakamı Nasır, öğrencilerle deprem tatbikatına katıldı Özalp Kaymakamı Nasır, öğrencilerle deprem tatbikatına katıldı Okullarda deprem tatbikatı yapıldı Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Hisarcık, Malkara, Deprem, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Malkara'da deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Ukraynalı oyunu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağışladı
15:38 İngiltere'nin gönderdiği Challenger-2 tankları Ukrayna sınırına ulaştı
15:38 Avrupa istihbaratı, Putin'in halka açık infazlar düzenlemeye başlayacağını iddia etti
15:31 Rus diva, Putin'e desteğini çekmeyince Metropolitan Opera'nın kadrosundan çıkarıldı
15:29 Suya yüzde 70 zam teklifi yapıldı! İlçe belediye başkanının paylaşımıyla teklif kabul edilmedi
15:20 Tuhaf ama gerçek: Üç kız kardeş de aynı adama evlenelim dedi, üçüyle de evlendi
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
15:04 Aşk Mantık İntikam dizisi finale yaklaşıyor! Esra, Ozan'dan etkilenmemek için neler yapacak?
15:01 Aşk-ı Memnu'yla bir döneme damga vurdular! 14 yıl sonra film projesiyle tekrar bir araya geliyorlar
14:55 Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:54:51. #1.11#
SON DAKİKA: Malkara'da deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement