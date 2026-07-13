Müziğin ritmi Manisa sokaklarında - Son Dakika
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Müziğin ritmi Manisa sokaklarında

Müziğin ritmi Manisa sokaklarında
13.07.2026 14:06  Güncelleme: 14:08
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Akustik Yaz Akşamları' etkinliğinde amatör müzik grupları ve sokak sanatçıları Yeni Han ve Tarzan Heykeli önünde sahne alarak vatandaşlara keyifli bir hafta sonu yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Akustik Yaz Akşamları" etkinliği kapsamında Yeni Han ve Tarzan Heykeli önünde sahne alan amatör müzik grupları, vatandaşlara müzik dolu bir hafta sonu yaşatırken, sokak sanatçılarının yeteneklerini sergileyebilecekleri bir platform da oluşturuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Akustik Yaz Akşamları" etkinliği, yaz akşamlarına müzikle renk katmaya devam ediyor. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında amatör müzik grupları ve sokak sanatçıları sahne alırken, vatandaşlar da canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Etkinlik, amatör müzik yapan sokak sanatçılarına performanslarını daha geniş kitlelerle buluşturabilecekleri bir sahne sunarak yerel müziğin desteklenmesine de katkı sağladı.

Etkinliğin ilk durağı Yeni Han oldu. Pertev Müzik Grubu, seslendirdiği eserlerle tarihi mekanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Canlı performanslar, müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Programın ikinci gününde ise etkinlik Tarzan Heykeli önünde devam etti. Leyla ve Nergis Müzik Grubu, sevilen şarkılardan oluşan repertuvarıyla dinleyicilerle buluştu. Vatandaşlar zaman zaman şarkılara eşlik ederek yaz akşamının coşkusunu paylaştı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Müziğin ritmi Manisa sokaklarında - Son Dakika

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