Manisa, hemşehrisi İlhan Şeşen'i unutmadı - Son Dakika
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Manisa, hemşehrisi İlhan Şeşen'i unutmadı

Manisa, hemşehrisi İlhan Şeşen\'i unutmadı
19.06.2026 15:12  Güncelleme: 15:13
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Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen programla, usta sanatçı İlhan Şeşen vefatının birinci yılında anıldı. Gecede Grup Gündoğarken konser verdi, duygu dolu anlar yaşandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'nin katkılarıyla geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Manisalı sanatçı İlhan Şeşen özel bir programla anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin usta isimlerinden, Manisa doğumlu sanatçı İlhan Şeşen'i vefatının birinci yılında özel bir programla andı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen anma gecesi, sanatçının sevenlerini ve çok sayıda sanatseveri bir araya getirdi. Anma programına Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Başkan Danışmanları, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program, İlhan Şeşen'in Sunay Akın ile gerçekleştirdiği röportajın gösterimiyle başladı. Röportajda Sanatçı Şeşen'in Manisa'da geçen çocukluk anıları özellikle 'Manisa Tarzanı' olarak bilinen Ahmet Bedevi ile ilgili anılarını anlatıldı.

"Hal ve Gidiş" ile İlhan Şeşen'e vefa

Gece kapsamında gerçekleştirilen "Hal ve Gidiş" konserinde, Grup Gündoğarken'in günümüze uzanan müzik yolculuğu sahneye taşındı. Burhan ve Gökhan Şeşen, yarım asra yaklaşan sanat serüvenlerini ve İlhan Şeşen ile biriktirdikleri anıları, sevilen şarkılar eşliğinde izleyicilerle paylaştı. İzleyiciler, İlhan Şeşen'in hafızalara kazınan eserlerine hep birlikte eşlik ederken, salonda zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Uzun süre alkışlanan performans, sanatçının müzikal mirasının bıraktığı güçlü izi bir kez daha ortaya koydu. Program sonunda Grup Gündoğarken üyeleri Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen'e çiçek takdim edildi.

Çiçek takdimi sırasında program için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Harika bir programdı. Hemşehrimiz İlhan Şeşen'i bize çok iyi şekilde yaşattılar. Her zaman söylerim, bizim bir felsefemiz vardır, dünya görüşümüz: 'Unutmadıkça yaşatırsın, unutulmadıkça yaşarsın.' Bu gece İlhan Şeşen'in unutulmadığını gördük. Emeklerine, sağlıklarına teşekkür ediyorum" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, "Manisa artık kültürüyle, sanatıyla, hafızasıyla ve hatıralarıyla yaşayan bir şehir. Manisalı İlhan Şeşen'i dolu bir salonda hep birlikte anmak, dakikalarca alkışlamak ve onun güzel şarkılarını dinlemek bizi çok mutlu etti. Bunun için çalışıyoruz, bunun için emek veriyoruz. Kültüre, sanata, hafızamıza ve hatıralarımıza sahip çıkmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu akşam salonu dolduran tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Manisa, hemşehrisi İlhan Şeşen'i unutmadı - Son Dakika

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