Manisa Demirci\'de Ali Rıza İşçi, 50 civarı tel arabalar üreterek çocukları sevindirdi

Manisa'nın Demirci ilçesinde 3 yıl önce akciğerinde yaşadığı rahatsızlık sonrası kahveye gitmemek ve çocukları sevindirmek için "oyuncak tel araba" üretiyor.

Akıncılar Mahallesi'ndeki evinde oluşturduğu küçük atölyede eski rulmanları ve inşaat tellerini kullanarak oyuncak araçlar yapan 69 yaşındaki İşçi, modellerini geçmişte yollarda gördüğü otobüslerden ve kendi hayal gücünden esinlenerek şekillendiriyor.

İşçi, tel araçlar sayesinde hem geçmişin el emeği oyuncaklarını yaşatıyor hem de çocukların ekranlardan uzaklaşıp üretimle vakit geçirmesini istiyor.

Eski bir otobüs şoförünün oğlu, iki çocuk babası ve 4 torunu olan Ali Rıza İşçi, AA muhabirine, telden araba yapımında tamamen geri dönüşüme ve el emeğine odaklandığını söyledi.

Kahvehane yerine atölyeyi seçti

Hayatında maddiyattan ziyade gönül zenginliğini önemsediğini belirten İşçi, 3 yıl önce geçirdiği akciğer rahatsızlığı sonrası bu projeye başladığını söyledi.

Ali Rıza İşçi, şimdiye kadar yaptığı 50 civarında aracı mahalledeki çocuklara hediye ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"3 yıl evvel akciğerlerimden bir rahatsızlık yaşadım. Doktorlarımız sayesinde 8 ay tedavi gördüm ve akciğerlerimde olan pıhtıyı temizledik. Kahveye gittiğim zaman mecburen arkadaşlar sigara içiyorlar, etkilenmeyeyim diye hem de kahveden biraz olsun uzaklaşayım diye bu işe karar verdim. Göz kararıyla ve yoldan geçen otobüslerden esinlenerek başladım. Babam da otobüsçüydü, otobüsü onun için çok severim. Çocukluktan insanlar kendilerine bir uğraş arıyorlar eğlenmek için. Biz de çocukların eğlenmesi ve bu işe önem vermesi açısından yaptığımız şeyleri daha da güzelleştirerek, 69 yaşında kendimi geliştirmeye başladım."

Oyuncakların süslemelerini reklamcılardan topladığı renkli fosforlu yapıştırıcılarla tamamladığını anlatan İşçi, göz kararı ve geçmişteki otobüs hatıralarından ilham alarak telden kamyon, traktör, minibüs ve otomobil gibi araçlar ürettiğini ifade etti.

Ali Rıza İşçi, Demirci'de herkesin kendisini "dede" olarak tanıdığını, çocuklarla ilgilenmeyi çok sevdiği için kendisine bu lakabın takıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz çocukların seviyesine inmeyi seven insanlarız. Telli araba yapma merakım, çağımızda cep telefonunun ve çizgi filmlerin çocukların dikkatini dağıtan meseleler olmasından kaynaklandı. Çocuklar bunlardan birazcık olsun kurtulsun istedik. Kendi çocukluğumuzda tel bulamazdık, malzeme bulamazdık, büyüklerimize 'yapıver' derdik, 'kendin yap' derlerdi. Kendimiz alırdık, yapmaya çalışırdık. Şimdiki gençlerde bu emekle çalışıp kendi oyuncaklarını yapma duygusu da zayıf. Önce kendi torunlarıma tel araba yapayım, bunların dikkatini biraz cep telefonundan ve çizgi filmden uzak tutayım diye başladım. Torunlarım buraya geldiğinde günde 2-3 saat bu arabalarla meşgul oluyor. Ben direksiyonunu takarken, cıvatasını yaparken, ince telini yaparken görüyorlar, inceliyorlar ve bahçeden ayrılmıyorlar."