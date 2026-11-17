Manisa'nın Gördes ilçesinde düzenlenen geleneksel Güneşli Hayrı, bu yıl yaklaşık 7 bin kişiyi bir araya getirdi. Dev kazanlarda pişirilen keşkek, helva ve odun fırınında hazırlanan güveç misafirlere ikram edilirken, etkinlik dayanışma ve birliktelik görüntülerine sahne oldu.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde yıllardır sürdürülen geleneksel hayır etkinliği, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıkların ardından mahalle pazar yerinde kurulan dev kazanlarda pişirilen keşkek ve helva ile odun fırınında hazırlanan güveç, binlerce misafire ikram edildi.

Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı etkinlikte vatandaşlar yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulurken, mahalle geleneğini yaşatmanın ve bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı.

Güneşli Hayrı'na Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, AK Parti Gördes İlçe Başkanı Av. Veli Dündar, MHP İlçe Başkanı Turgut Yıldızhan, Gördes Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Bilgen, Gördes Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Taner Batur, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Nail Aydeniz, Güneşli Jandarma Karakol Komutanı Mustafa Gül, Manisa Gördesliler Derneği Başkanı Uğur Çağlayan, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çevre illerden gelen vatandaşlar katıldı.

Güneşli Mahallesi Muhtarı Erdal Terim, hayrın sorunsuz şekilde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geleneksel Güneşli Mahallesi hayrımızı bu yıl da kazasız belasız tamamladık. Rabbim kabul eylesin. Yakından ve uzaktan gelen tüm misafirlerimize, emek veren kadınlarımıza, gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Geleneksel Güneşli Hayrı, yöre kültürünün yaşatılmasının yanı sıra toplumsal dayanışma ve birlikteliğin güçlenmesine katkı sunan etkinliklerden biri olarak bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.