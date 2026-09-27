Mardin Nusaybin\'de piknikçiler DSİ Barajı kıyısında cemaatle öğle namazı kıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde DSİ Barajına piknik için gelen vatandaşlar, öğle namazı vaktinde bir araya gelerek birlikte saf tuttu.

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, baraj çevresinde piknik yaptı. Piknik yapan grup, öğle namazı vakti geldiğinde hep birlikte namaz kılmak için hazırlık yaptı. Baraj kıyısında yan yana saf tutan vatandaşlar, öğle namazını cemaatle eda etti. Namazın ardından vatandaşlar pikniklerine kaldıkları yerden devam etti.

Birlik ve dayanışma örneği sergileyen vatandaşların namaz kıldığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.