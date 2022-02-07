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Marmaris EMITT Fuarı'nda "Hürriyet" teknesiyle tanıtılacak - Son Dakika

Marmaris EMITT Fuarı'nda "Hürriyet" teknesiyle tanıtılacak

07.02.2022 16:58
Marmaris EMITT Fuarı'nda "Hürriyet" teknesiyle tanıtılacak

Marmaris Ticaret Odası (MTO), bu yıl 25'incisi düzenlenecek Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) mavi yolculuğun atası olarak nitelendirilen "Hürriyet" teknesi ve son sandaletçisiyle yerini alacak.

Marmaris Ticaret Odası (MTO), bu yıl 25'incisi düzenlenecek Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) mavi yolculuğun atası olarak nitelendirilen "Hürriyet" teknesi ve son sandaletçisiyle yerini alacak.

MTO'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Dünya'nın İncisi Marmaris" temasıyla belediyenin standında yer alacak ve Marmaris'in tarihine ışık tutan ve tanıtımına katkı sağlayacak iki kitabın tanıtımını da fuarın ilk günü ülkenin en büyük, dünyanın ise en büyük 5. turizm fuarı EMlTT'te yapılacak.

1960 yılında Marmaris'te inşa edilen ve Ege'nin eşsiz koylarını dönemin ünlü sanatçı, yazar ve aydınlarını dolaştırarak ilk mavi yolculuk yapılan "Hürriyet" teknesinin, dönemin Marmaris'ine ve mavi yolculuk hikayesine yer verilen "Kaybolan Mavi" adlı kitap fuarda yer alacak.

Marmaris'in son sandaletçisi de fuarda

Fuarda, Marmaris çarşısında yer alan, tarihe tanıklık etmiş eski Marmaris evlerinden birinde uzun yıllardır el emeği sandaletler yaparak babadan oğula geçen mesleğini sürdürmeye çalışan Marmaris'in son sandaletçisi olarak bilinen Fevzi Olca'nın şiir kitabı da tanıtılacak.

Olca, fuarda Marmaris'e özgü el emeği sandaletlerin nasıl yapıldığını da ziyaretçilere anlatacak.

İstanbul'da 9-12 Şubat'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek fuarda Marmaris Belediyesi standında Marmaris'in eşsiz koyları, berrak suları, muhteşem doğası ziyaretçilere tanıtılacak.

Geçen yıl meydana gelen yangın felaketinin rağmen Marmaris'in hala çok güzel, keyifli ve her mevsim tatil yapılabilecek bir yer olduğu vurgusu yapılacak. "Sen hep güzelsin Marmaris" temasının ön planda olacağı stant, salon 3/B 251'de misafirlerini ağırlayacak.

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Hürriyet, Marmaris, Ticaret, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Marmaris EMITT Fuarı'nda 'Hürriyet' teknesiyle tanıtılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris EMITT Fuarı'nda "Hürriyet" teknesiyle tanıtılacak - Son Dakika
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