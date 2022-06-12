"Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları"nın üçüncüsü yapıldı - Son Dakika
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"Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları"nın üçüncüsü yapıldı

12.06.2022 14:20

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" etkinliğinin üçüncüsü Muğla'nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirildi.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" etkinliğinin üçüncüsü Muğla'nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen buluşmanın üçüncüsü, Dijital Medyacılar Derneği ve Ortaca Belediyesinin ev sahipliğinde Dalyan Mahallesi'nde bir otelde yapılan programla başladı.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan, yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak turizmcinin ve yatırımcının her zaman yanında olduklarını söyledi.

Turizmde destinasyonların birer birer öne çıkmasının önemli olduğunu vurgulayan Arıkan, Dalyan'ın da öne çıkması için herkese görev düştüğünü dile getirdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise Muğla'nın tarihi, doğası ve turizmiyle öne çıktığını ifade etti.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir de Muğla'nın en önemli turizm bölgelerinden birisi olduğunu kaydetti.

Gökdemir, Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen gazetecilerin, Dalyan'ın keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra doğal güzelliklerini Anadolu insanına aktaracağını belirtti.

Buluşma kapsamında gezilere katılacaklarını anlatan Gökdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığının önemle üzerinde durduğu iç turizmin hareketlenmesine katkı sağlamak istediklerin dile getirdi.

Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları nın üçüncüsü yapıldı
Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları nın üçüncüsü yapıldı
Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları nın üçüncüsü yapıldı
Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları nın üçüncüsü yapıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları'nın üçüncüsü yapıldı - Son Dakika

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