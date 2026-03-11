Mengen Aşçılar Lisesi'nde Ceket Giyme Töreni

Mengen Aşçılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde temsili aşçı ceketini giyme programı düzenlendi.

"Mesleğe Saygı, Ustalığa İlk Adım" temasıyla gerçekleştirilen tören, okulun konferans salonunda yapıldı."

Öğrenciler, aşçılık mesleğinin simgesi olan beyaz ceketlerini giyerek meslek hayatına ilk adımlarını attı ve "Aşçılık Meslek Sözü" verdi.

Törende öğrencilerin ceketleri okuldan mezun olup öğretmen olarak görev yapanlar, sektör temsilcileri ve protokol üyeleri tarafından tek tek giydirildi.

Törende bazı veliler, çocuklarının mesleğe ilk adımına tanıklık ederken duygulandı.

Programa, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Mengen Cumhuriyet Başsavcısı Enes Canşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp, daire amirleri, sektör temsilcileri, öğretmenler, mezunlar ve veliler katıldı.

Yaşar Çelik İlkokulu'nda ramazan etkinlikliği düzenlendi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yaşar Çelik İlkokulu'nda ramazan etkinliği düzenlendi.

"Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Bolu Diyanet Tiyatro Topluluğu sahne aldı. Hacivat Karagöz, Nasrettin Hoca ve Tövbekar Bekir gösterileriyle öğrenciler hem eğlendi hem de ramazan ayının birlik, paylaşma ve kültürel değerlerini öğrenme fırsatı buldu."

Okul yönetimi, etkinlik sayesinde geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen karakterlerinin çocuklarla buluştuğunu ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlandığını vurguladı.

Öğrenciler de etkinlik sonunda duydukları mutluluğu öğretmenleriyle paylaşarak ramazanın coşkusunu doyasıya yaşadı.