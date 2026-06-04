Mersin\'de Özel Gereksinimli Çocukların Sanat Sergisi

Mersin'de özel gereksinimli çocukların geri dönüşüm malzemelerinden tasarladığı eserler, Çukurova Uluslararası Havalimanı ev sahipliğinde sergilenmeye başlandı.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Sanat Kulübü ve ZİÇEV Mersin Görsel Sanatlar Atölyesi öğrencilerinin, atık malzemeleri geri dönüştürerek hazırladığı rölyef çalışmalarının yer aldığı eserler, havalimanında beğeniye sunuldu.

"Çukurova'nın Kalbine Uçuyoruz" adlı serginin açılışına, Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz, ZİÇEV Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zekiye Kahveci, özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Katılımcılar, mitolojik varlık "Şahmeran"ın tasfir edildiği eserleri inceledi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oflaz, AA muhabirine, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Sergiye Tarsus Amerikan Koleji ve Mersin Halk Eğitimi Merkezinin de katkı verdiğini dile getiren Oflaz, "Havalimanlarının sadece yolcuların uğurlanıp karşılandığı yerler değil, sanatın da sürdürülebilirliğini ve yolculara sağladığı katma değeri göstermiş olduk. Bu organizasyonla beraber havalimanımıza 2 eser hediye edilmiş oldu. Bunlardan biri bölgemizin ikonu olan şahmeran." diye konuştu.

Sergi, 8 Haziran'a kadar gezilebilecek.