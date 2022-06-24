Altunok, Silifke yoğurdunun coğrafi işaretli yöresel bir lezzet olduğunu belirterek, etkinliklerle Silifke yoğurdunun tanıtımına katkı sağladıklarını ifade etti.

Jüri tarafından, koku, lezzet, kıvam, renk, kaymak yapısı, mayalandığı kap ve servisine göre puanlama yapıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin'de Silifke yoğurdu yapma yarışması düzenlendi - Son Dakika

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