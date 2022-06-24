Mersin'de Silifke yoğurdu yapma yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Silifke yoğurdu yapma yarışması düzenlendi

24.06.2022 13:46
Mersin'de Silifke yoğurdu yapma yarışması düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde, 49. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında tescilli lezzet Silifke yoğurdunu yapma yarışması düzenlendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 49. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında tescilli lezzet Silifke yoğurdunu yapma yarışması düzenlendi.

Emekliler Kıraathanesi bahçesindeki etkinlikte, yarışmacılar daha önce evlerinde hazırladıkları yoğurtları jürinin değerlendirmesine sundu.

Jüri tarafından, koku, lezzet, kıvam, renk, kaymak yapısı, mayalandığı kap ve servisine göre puanlama yapıldı.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren yarışmacılara Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ödüllerini verdi.

Altunok, Silifke yoğurdunun coğrafi işaretli yöresel bir lezzet olduğunu belirterek, etkinliklerle Silifke yoğurdunun tanıtımına katkı sağladıklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de Silifke yoğurdu yapma yarışması düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Silifke yoğurdu yapma yarışması düzenlendi - Son Dakika
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