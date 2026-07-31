Mersin’de yaz akşamları konserlerle şenleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini kent merkezinin yanı sıra kırsal mahalleler, yaylalar ve sahil bölgelerine taşıyarak yaz akşamlarını konserlerle renklendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yayla Konserleri' ve 'Pop Konserleri' kapsamında Çamlıyayla, Değirmençay ve Taşucu başta olmak üzere birçok noktada vatandaşlar müzikle buluştu. Konserlerde Mersinliler hem eğlendi hem de sosyal bir ortamda bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestra Şefi Erdal Koşar, etkinliklerin temel amacının kültür ve sanatı kentin her noktasına ulaştırmak olduğunu belirterek, yaz sezonu boyunca yaklaşık 50 konser daha düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Kent Orkestrası Solisti Tuğçe Berdilek ise Taşucu'ndaki konserin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, programların Mersin'in birçok ilçesinde devam edeceğini kaydetti. Sahne alan DJ Emrah da vatandaşların yoğun ilgisinin kendilerine motivasyon sağladığını dile getirdi.

Konserlerin düzenlendiği mahallelerin muhtarları ve vatandaşlar, kırsal bölgelerin kültürel etkinliklerle buluşturulmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, etkinliklerin mahalle ekonomisine de hareketlilik kazandırdığını ifade etti. Tatil için Mersin'e gelen ziyaretçiler de konserlerin yaz akşamlarına ayrı bir renk kattığını belirtti.