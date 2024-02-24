Mersin Erdemli'de Çocuk Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin Erdemli'de Çocuk Şenliği Düzenlendi

Mersin Erdemli\'de Çocuk Şenliği Düzenlendi

Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği'nde, çocuklar oyunlar oynayarak ve çeşitli aktivitelere katılarak eğlendi. Şenlikte müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi de yapıldı. Belediye Başkanı ve adayları, çocuklara yönelik projeler ve yatırımlar yapacaklarını belirtti.

24.02.2024 17:27  Güncelleme: 17:30
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, Çocuk Şenliği düzenlendi.

Erdemli Belediyesince Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen şenlikte, çocuklar kendileri için kurulan alanlarında oyun oynadı, çeşitli aktivitelere katıldı.

Şenlik kapsamında müzik dinletisi sunuldu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere, görev süresince çocuklara ve gençlere yönelik birçok proje yaptıklarını belirterek, şenlikte çocukların doyasıya eğlendiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan da çocukları bu tür etkinliklerde mutlu görmenin güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın Erdemli Belediye Başkan adayı Mustafa Kara da göreve geldiklerinde çocuklar için birçok proje ve yatırım yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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