Mersinli şarkıcı Tamay Özaltun, "Uluslararası Antik Kentlerin Sesleri" yarışmasında birinci oldu - Son Dakika

Mersinli şarkıcı Tamay Özaltun, iki türküyle katıldığı "Uluslararası Antik Kentlerin Sesleri" yarışmasında birinci oldu.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özaltun, Rusya'nın Ryazan kentinde Uluslararası Antik Kentler Formu tarafından düzenlenen yarışmaya, belediyenin desteğiyle Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde kliplerini çektiği "Silifke'nin Yoğurdu" ve "Gökyüzünde Tüten Olsam" adlı türkülerle katıldı.

Kanun sanatçısı Ahmet Baran'ın eşlik ettiği Özaltun, 11 ülkeden 53 halk müziği sanatçısının yer aldığı yarışmada, genç kategorisinde birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, performanslarından dolayı sanatçıları kutladığını belirterek, "Başarılı ses sanatçımız Tamay Özaltun'un birincilik ödülüyle dönmesinin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.