Midyat'ta "Ayak Tenisi Turnuvası" düzenlenecek - Son Dakika
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Midyat'ta "Ayak Tenisi Turnuvası" düzenlenecek

22.06.2022 12:49
Midyat'ta "Ayak Tenisi Turnuvası" düzenlenecek

Midyat Belediyesi'nce düzenlenen "Yaz Spor Etkinlikleri" kapsamında "Ayak Tenisi Turnuvası" gerçekleştirilecek.

Midyat Belediyesi'nce düzenlenen "Yaz Spor Etkinlikleri" kapsamında "Ayak Tenisi Turnuvası" gerçekleştirilecek.

Kayıtların 22-25 Haziran'da Midyat Belediyesi Binbaşı Abdurrahman Efendi Millet Bahçesinde yapılacağı turnuva, 16 yaş ve üzeri tüm vatandaşlara açık olacak.

Turnuva 27 Haziran Pazartesi günü Midyat Belediyesi Binbaşı Abdurrahman Efendi Millet Bahçesi'nde başlayacak.

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Kaynak: AA

Midyat Belediyesi, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Midyat'ta 'Ayak Tenisi Turnuvası' düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Midyat'ta "Ayak Tenisi Turnuvası" düzenlenecek - Son Dakika
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