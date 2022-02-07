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Midyat'ta sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Midyat'ta sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

07.02.2022 14:41
Midyat'ta sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Mardin'in Midyat Belediyesi ile Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Mardin'in Midyat Belediyesi ile Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme, Midyat Belediyesi hizmet kampüsünde Belediye Başkanı Veysi Şahin ile BEM-BİR-SEN Mardin İl Başkanı Ahmet Tulga arasında imzalandı.

Belediye Başkanı Şahin, tüm memurlara sosyal denge tazminatının en üst seviyeden yüzde 120 olarak verilmesi için sözleşme imzalandığını söyledi.

Şahin, "Belediyede özveri ile çalışan tüm personele destekleri devam ettireceğiz. Sosyal denge tazminatının hem personelimize hem de ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Personelimizin haklarını korumanın hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Her daim emeğe saygı gösterilmesini önemsiyoruz." dedi.

BEM-BİR-SEN Mardin İl Başkanı Ahmet Tulga da Belediye Başkanı Şahin'in deilgisi ve desteğiyle memurların lehine bir toplu sözleşme yapıldığını belirterek, Şahin başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

İmza törenine, BEM-BİR-SEN İl Başkan yardımcıları Abdurrahman Yıldız ve Kutbettin Yavuz, Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Şehmus Gümüş, Park ve Bahçeler Müdürü Erhan Özmen de katıldı.

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Midyat Belediyesi, Veysi Şahin, Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Midyat'ta sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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