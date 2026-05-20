Minik Şefler Mutfakta Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Minik Şefler Mutfakta Etkinliği

Minik Şefler Mutfakta Etkinliği
20.05.2026 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köşk'te ilkokul ve meslek lisesi öğrencileri pasta ve kurabiye hazırladı, eğitim paylaşımı yapıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri meslek lisesi öğrencileriyle birlikte pasta ve kurabiye hazırladı.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Ben Her Yerde Varim" projesi kapsamında bu yıl 4.'sünü düzenlediği "Minik Şefler Mutfakta" etkinliğinde 100. Yıl Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencilerini okullarında ağırladı. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri ile minik misafirler aynı atölyede bir araya gelerek pasta ve kurabiye hazırladı, üretmenin, paylaşmanın ve birlikte başarmanın mutluluğunu yaşadı. "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" anlayışıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, bilgi, beceri ve emeği aynı ortamda buluştururken mesleki eğitimin üretken, paylaşımcı ve geleceğe yön veren yapısını da ortaya koydu. Atölyelerde gerçekleşen bu anlamlı buluşma sayesinde küçük yaş gruplarının mesleki eğitimi yakından tanımaları, öğrencilerimiz arasında akran iletişiminin güçlenmesi ve meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarına aidiyet duygusunun artırılması hedeflendi.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yapılan açıklamada "4. Geleneksel Minik Şefler Mutfakta etkinliğimiz gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Yiğit'in öğrencilerimiz ve minik misafirlerimizle yakından ilgilenmesi etkinliğimize ayrı bir değer kattı. Ayrıca öğretmenlerimizle eğitim üzerine gerçekleştirdiği samimi sohbetler, mesleki eğitimin Türkiye Yüzyılı vizyonundaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Bilgiyle güçlenen, becerisiyle üreten ve geleceği şekillendiren gençlerimizin hazırladığı bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Minik Şefler Mutfakta Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi

10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:32
Malatya’daki deprem anı kamerada Herkes kendini sokağa attı
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:19:58. #7.12#
SON DAKİKA: Minik Şefler Mutfakta Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.