Minikler resim yaptı ve uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Minikler resim yaptı ve uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi

20.04.2022 17:11

Minikler resim yaptı ve uçurtma uçurarak doyasıya eğlendiSAMSUN Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlendiği etkinlikte 5 ile 7 yaş arası minikler resim yaparak ve uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi.

Minikler resim yaptı ve uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi

SAMSUN Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlendiği etkinlikte 5 ile 7 yaş arası minikler resim yaparak ve uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çocuk Şehri Samsun" etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencileri için uçurtma ve boyama etkinliği düzenlendi. Yaşları 5 ve 7 yaş arasında değişen anaokulu öğrencisi çocuklar ilk olarak boyama etkinliği yaptı. Akabinde minikler uçurtmalarını kendileri boyadı ve uçurdu.

"Etkinlikler devam edecek"

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Sorumlusu Didem Çelebi, "Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde birçok etkinliğe imza attık. 19 Nisan'da İstanbul'dan gelen bir çocuk tiyatrosunu çocuklarımızla buluşturduk. Bugün ise anasınıfı kategorisinde olan çocuklarımıza ise uçurtmaları boyattırıyoruz. Daha sonra Burak Kurt gelecek. Çocuklarımızla Burak Kut'u buluşturacağız. 23 Nisan'da da çocuk meclisi ile beraber çocuklarımızı Tütün İskelesi'ne kadar yürüteceğiz. Orada 23 Nisan bildirgesini okutarak denize hayatını kaybeden çocuklarımız için karanfil bırakacağız" dedi.

Minikler resim yaptı ve uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi
Minikler resim yaptı ve uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi
Minikler resim yaptı ve uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi
Minikler resim yaptı ve uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi

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Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Samsun, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Minikler resim yaptı ve uçurtma uçurarak doyasıya eğlendi - Son Dakika


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