Modacı Pınar Bent'ten Haber Bahane'de kariyer, gelinlik ve özel hayata dair çarpıcı sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Modacı Pınar Bent'ten Haber Bahane'de kariyer, gelinlik ve özel hayata dair çarpıcı sözler

Modacı Pınar Bent\'ten Haber Bahane\'de kariyer, gelinlik ve özel hayata dair çarpıcı sözler
05.01.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com YouTube kanalında Haber Bahane programına konuk olan modacı Pınar Bent, meslek yolculuğunu ve özel hayatını anlattı. Nur Yerlitaş'ın yanında yetiştiğini söyleyen Bent, gelinlik tasarımına duyduğu tutkuyu, erken yaşta evliliğini, kıskançlıkla geçen ilişkilerini ve moda dünyasında yaşadığı hayal kırıklıklarını samimi ifadelerle paylaştı.

Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programında bu hafta Gökay Kalaycıoğlu, modacı Pınar Bent'i ağırladı. Programda Bent'in çocukluğundan meslek hayatına, erken yaşta evliliğinden moda dünyasında yaşadığı zorluklara kadar pek çok başlık ele alındı. Gelinlik tasarımına uzanan hikâyesini samimi ifadelerle anlatan Bent, hem kariyerinde hem de özel yaşamında karşılaştığı kırılma noktalarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NUR YERLİTAŞ'LA BAŞLAYAN MESLEK YOLCULUĞU

Üç kardeşin en büyüğü olduğunu söyleyen Pınar Bent, moda dünyasına girişinin Nur Yerlitaş sayesinde olduğunu ifade etti. Kasnak gelinliklerini öğrenmek için Yerlitaş'ın yanında çalışmaya başladığını anlatan Bent, bu sürecin kendisi için adeta bir okul olduğunu söyledi. Nur Yerlitaş'ın çalışma ortamında son derece disiplinli olduğunu vurgulayan Bent, ondan aldığı eğitimin mesleki bakış açısını şekillendirdiğini dile getirdi.

Küçük yaşlardan itibaren gelinliklere özel bir ilgisi olduğunu belirten Bent, "Çocukken bana ne olmak istiyorsun diye sorduklarında gelin olacağım diyordum" sözleriyle mesleğine duyduğu tutkuyu anlattı. Gelinlik işinin büyük sabır gerektirdiğini vurgulayan Bent, yıllar içinde tecrübeli isimleri dinleyerek ilerlediğini ve bu nedenle sanatçılarla çalışmamayı tercih ettiğini söyledi.

Modacı Pınar Bent'ten Haber Bahane'de kariyer, gelinlik ve özel hayata dair çarpıcı sözler

ÖZEL HAYAT, KISKANÇLIK VE HAYATA DAİR ZOR KARARLAR

Programda özel hayatına da değinen Pınar Bent, babasının çok kıskanç biri olduğunu ve gençlik yıllarında kendisini kısıtladığını anlattı. 18 yaşında evlendiğini söyleyen Bent, ön planda olmasının eşini rahatsız ettiğini ve bu kıskançlığın hayatında önemli etkiler bıraktığını dile getirdi.

Moda dünyasında dostlukların zamanla düşmanlığa dönüşebildiğini belirten Bent, "Dostum dediğim ama düşmanım olan çok fazla insan oldu" diyerek yaşadığı hayal kırıklıklarını paylaştı. Kendi gelinliğini de kendisinin tasarladığını söyleyen Bent, gelinliğin kabarık ve telli duvaklı olması gerektiğini savundu. Programın dikkat çeken anlarından birinde ise, "Ben öyle Dilan Polatlar gibi buralara gelmedim, çalışarak geldim" sözleriyle emeğin altını çizdi.

Bent ayrıca, ülkesini ve işini çok sevmesine rağmen yaşadığı mutsuzluklar nedeniyle Londra'ya yerleşmeyi düşündüğünü belirterek, bu kararsızlığın kendisini yorduğunu ifade etti.

Gökay Kalaycıoğlu, Kültür Sanat, Nur Yerlitaş, Evlilik, YouTube, Sözler, Moda, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Modacı Pınar Bent'ten Haber Bahane'de kariyer, gelinlik ve özel hayata dair çarpıcı sözler - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:20
Listede kimler yok ki Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:46:27. #7.11#
SON DAKİKA: Modacı Pınar Bent'ten Haber Bahane'de kariyer, gelinlik ve özel hayata dair çarpıcı sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.