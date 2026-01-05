Modacı Pınar Bent\'ten Haber Bahane\'de kariyer, gelinlik ve özel hayata dair çarpıcı sözler

Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programında bu hafta Gökay Kalaycıoğlu, modacı Pınar Bent'i ağırladı. Programda Bent'in çocukluğundan meslek hayatına, erken yaşta evliliğinden moda dünyasında yaşadığı zorluklara kadar pek çok başlık ele alındı. Gelinlik tasarımına uzanan hikâyesini samimi ifadelerle anlatan Bent, hem kariyerinde hem de özel yaşamında karşılaştığı kırılma noktalarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NUR YERLİTAŞ'LA BAŞLAYAN MESLEK YOLCULUĞU

Üç kardeşin en büyüğü olduğunu söyleyen Pınar Bent, moda dünyasına girişinin Nur Yerlitaş sayesinde olduğunu ifade etti. Kasnak gelinliklerini öğrenmek için Yerlitaş'ın yanında çalışmaya başladığını anlatan Bent, bu sürecin kendisi için adeta bir okul olduğunu söyledi. Nur Yerlitaş'ın çalışma ortamında son derece disiplinli olduğunu vurgulayan Bent, ondan aldığı eğitimin mesleki bakış açısını şekillendirdiğini dile getirdi.

Küçük yaşlardan itibaren gelinliklere özel bir ilgisi olduğunu belirten Bent, "Çocukken bana ne olmak istiyorsun diye sorduklarında gelin olacağım diyordum" sözleriyle mesleğine duyduğu tutkuyu anlattı. Gelinlik işinin büyük sabır gerektirdiğini vurgulayan Bent, yıllar içinde tecrübeli isimleri dinleyerek ilerlediğini ve bu nedenle sanatçılarla çalışmamayı tercih ettiğini söyledi.

ÖZEL HAYAT, KISKANÇLIK VE HAYATA DAİR ZOR KARARLAR

Programda özel hayatına da değinen Pınar Bent, babasının çok kıskanç biri olduğunu ve gençlik yıllarında kendisini kısıtladığını anlattı. 18 yaşında evlendiğini söyleyen Bent, ön planda olmasının eşini rahatsız ettiğini ve bu kıskançlığın hayatında önemli etkiler bıraktığını dile getirdi.

Moda dünyasında dostlukların zamanla düşmanlığa dönüşebildiğini belirten Bent, "Dostum dediğim ama düşmanım olan çok fazla insan oldu" diyerek yaşadığı hayal kırıklıklarını paylaştı. Kendi gelinliğini de kendisinin tasarladığını söyleyen Bent, gelinliğin kabarık ve telli duvaklı olması gerektiğini savundu. Programın dikkat çeken anlarından birinde ise, "Ben öyle Dilan Polatlar gibi buralara gelmedim, çalışarak geldim" sözleriyle emeğin altını çizdi.

Bent ayrıca, ülkesini ve işini çok sevmesine rağmen yaşadığı mutsuzluklar nedeniyle Londra'ya yerleşmeyi düşündüğünü belirterek, bu kararsızlığın kendisini yorduğunu ifade etti.