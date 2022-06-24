İstanbul 'un Şile ilçesine tayini çıkan Ünsal, toplantıda yaptığı konuşmada, makamların gelip geçici, kalan dostlukların önemli olduğunu belirterek, herkesin hakkını helal etmesini istedi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Mudurnu, Abant, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Mudurnu Müftülüğünce Abant'ta istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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