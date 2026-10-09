Muğla'da GSB yurdu öğrencileri Gelin Tanış Olalım gezisinde Vali Akbıyık'la buluştu - Son Dakika
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Muğla'da GSB yurdu öğrencileri Gelin Tanış Olalım gezisinde Vali Akbıyık'la buluştu

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Muğla\'da GSB yurdu öğrencileri Gelin Tanış Olalım gezisinde Vali Akbıyık\'la buluştu
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Muğla Gençlik Yılı 2026 kapsamında GSB yurtlarında kalan gençler için Gelin Tanış Olalım Gezileri gerçekleştirildi. Gezide ilk olarak Vali Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret eden gençler, ardından kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıma fırsatı buldu.

Muğla Gençlik Yılı 2026 kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan gençlerin kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanımaları amacıyla "Gelin Tanış Olalım Gezileri" gerçekleştirildi.

Muğla'da üniversite hayatına yeni başlayan gençlerin kenti daha yakından tanımalarını, sosyal ve kültürel yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen gezilerde, GSB yurtlarında kalan öğrenciler bir araya geldi.

Program kapsamında gençlerin ilk durağı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık oldu. Ziyaretin ardından öğrenciler, Muğla'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıma fırsatı buldu.

Muğla Gençlik Yılı 2026 kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle gençlerin kente aidiyet duygularının güçlendirilmesi, yeni arkadaşlıklar kurmaları ve Muğla'nın kültürel zenginliklerini yakından keşfetmeleri hedefleniyor.

Yetkililer, gençlerin kenti tanımalarına ve sosyal hayata uyum sağlamalarına katkı sunan etkinliklerin önemine dikkat çekerek, Muğla'nın gençlerle daha da güzelleştiği mesajını verdi.

Kaynak: İHA
Gençlik Ve Spor BakanlığıKültür SanatGençlikKültürGüncelMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da GSB yurdu öğrencileri Gelin Tanış Olalım gezisinde Vali Akbıyık'la buluştu - Son Dakika
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