"Muhit", 25. sayısında "Dostluk" dosyasıyla okurlarla buluştu - Son Dakika

Aylık edebiyat ve fikir dergisi "Muhit", bu ay "Dostluk" başlıklı dosyayla raflarda yerini aldı.

İkinci yılını tamamlayan dergi, şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetimindeki dergi, her sayısında önemli bir ismi okurlarla buluşturuyor.

Çizgi sanatçısı Hasan Aycın'ın çalışmasıyla açılan sayfalar, İbrahim Tenekeci'nin "Sesin Üzgün Geliyor", Tayfun Doğan'ın "Evvelbahar" ve Serap Kadıoğlu'nun "Sürgün" şiiriyle devam ediyor.

Farklı yaşlardan şairlerin yer aldığı derginin bu sayısında Aynur Dilber, Yunus Emre Güneş, Ünsal Ünlü, Nurettin Durman, Tuba Kaplan, Süleyman Unutmaz, Mehmet Narlı, Emel Özkan, Yunus Karadağ, Mustafa Muharrem, Zülal Sema, Mehmet Aycı, Dilara Ayşe Akdeniz, Adem Yazıcı, Nurullah Genç, Mehmet Tepe, Mustafa Uçurum, Mehmet Fatih Öz ve Ali K. Metin ağırlanıyor.

"Senin sesin çağları aşıp gelmiştir/Bense kuşların anlattığı o sessiz kıssa/Ağaçların en yalnızına" dizlerine sahip İbrahim Altay imzalı "Kırk Bir" adlı şiir ise arka kapaktan okura sunuluyor.

"Dostluk" dosyası

"Dostluk" dosyasında Osman Toprak, Ahmet Edip Başaran, Kemal Sayar, Ali Emre, Selim Cerrah, Mehmet Dinç, Zeki Bulduk, Müslim Coşkun, Kamil Yeşil'in yazıları yer alıyor.

Hazreti Muhammed'in "Eski dostluğu muhafaza etmek imandandır." sözü ışığında hazırlanan dosyada, Erol Göka, "Arkadaş, yoldaştan da kardaştan da üstündür" derken Sibel Eraslan ise "Varoluş bilinci olarak dostluk" kavramına değiniyor.

Soner Karakuş ise dosyadaki son yazıyla "Yalnızlık, ihtiyaç duyduğun tek insanın yanında olmayışıdır aslında." diyerek Ocak sayısını tamamlıyor.

"Fotoğraf, çekmekten ve seyretmekten öte bir görme ve okuma biçimidir"

Muhit'in 25. sayısında ayrıca Handan Acar Yıldız, Ali Işık ve Mustafa Başpınar kaleme aldıkları öyküleriyle okuyucunun karşısına çıkıyor. Handan Acar Yıldız, "Nehre Düşmek" başlıklı öyküsünde şu satırlara yer veriyor:

"Kendine layık gördüğü bu kötülük karşısında duyduğu vicdan azabı, bütün haksız ölümler karşısında duyduğu vicdan azabından büyüktü."

Arif Ay, Erol Göka, Dursun Çiçek ve Muhsin Macit'in denemeleriyle katkı sunduğu sayıda Abdullah Harmancı da "Ruhunda Şimşekler Çakan Çocuk" başlıklı anı yazısıyla bulunuyor.

Mona A. Tufan, " Teoman Duralı'nın Ardından" başlıklı yazısında aralık ayında vefat eden filozof, mütefekkir ve akademisyen Teoman Duralı'yı anlatıyor. Tufan, Duralı için şu ifadeleri kullanıyor:

"Ders anlatırken o bir devdi, oturduğunda candan bir arkadaş, ağabey, baba olurdu. İlmin heybetli cübbesi de muhabbetin sıcak hırkası da ona çok yakışırdı. Hem filozof hem dervişti."

Ahmet Mücahit Danışmaz, Mustafa İsen, Necip Tosun'un kitap tanıtım yazıları da kütüphane kurmak isteyenler için tavsiyeler içeriyor.

Son sayıda ayrıca "Fotoğrafın Ötesi" isimli deneme kitabı Muhit Kitap'tan okuyucuyla buluşan Dursun Çiçek'le yapılan söyleşi de yer alıyor. Mustafa İbakorkmaz'ın sorularını yanıtlayan Çiçek, "Fotoğraf, çekmekten ve seyretmekten öte bir görme ve okuma biçimidir." ifadelerini kullanıyor.