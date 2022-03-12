Muş'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Muş'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliği düzenlendi

MUŞ - Muş'ta "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Muş Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından kürsüye gelen Muş Vali Yardımcısı Hasan Taş, yaptığı konuşmada, "Devletimizin ve milletimizin bağımsızlık sembolü olan milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un muhteşem mısralarıyla ebedileştirdiği İstiklal Marşı'mızın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101'ini yıl dönümünü büyük bir gurur ve iftiharla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük sıkıntılar çeken milletimizin vatanını kurtarmak yolunda onurlu ve kararlı direnişin sembolü olan İstiklal Marşı'mız, o yıllarda genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmeksizin milletimizin yer aldığı mücadeleyi ölümsüzleştiren bir eserdir" dedi.

Konuşmaların ardından şiirler okunarak Muş Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Marşı konulu oratoryo sahnelendi.

Programa, MAUN Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, askeri erkan, emniyet mensupları, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.