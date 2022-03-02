"Müslüm Baba"yı hayranları memleketindeki müzede anıyor - Son Dakika
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"Müslüm Baba"yı hayranları memleketindeki müzede anıyor

02.03.2022 12:40
"Müslüm Baba"yı hayranları memleketindeki müzede anıyor

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden, "Müslüm Baba" olarak anılan sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 9. yılında, memleketi Şanlıurfa'daki müzede sevenleri tarafından yad ediliyor.

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden, "Müslüm Baba" olarak anılan sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 9. yılında, memleketi Şanlıurfa'daki müzede sevenleri tarafından yad ediliyor.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Şanlıurfa doğumlu sanatçının adıyla aynı yıl açılan "Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi", geçen yıl yerinin dar olması nedeniyle Karaköprü Belediyesi tarafından ilçedeki Yaşam Parkı'na taşındı.

Müzede, tarzı ve kendine has yorumuyla milyonların kalbini kazanan Müslüm Gürses'e ait çok sayıda eşya yer alıyor. Sanatçının bal mumundan heykelinden çıkarttığı taş plaklara, sürekli taktığı güneş gözlüğünden elinden düşürmediği tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda giydiği kıyafet ve ayakkabılara kadar çok sayıda özel eşyası müzede sergileniyor.

Müze sorumlusu Yusuf Dost, AA muhabirine, Müslüm Gürses'in milyonların gönlünde taht kurmuş bir isim olduğunu söyledi.

Her yıl 3 Mart'ta müzeye ziyaretlerin yoğunlaştığını anlatan Dost, şöyle konuştu:

"Sanatçının ölümünden sonra açılan müzemiz Türkiye'den ve yurt dışından gelen sevenlerinden yoğun bir ilgi görüyor. Ölüm yıl dönümü nedeniyle Müslüm Baba'nın ziyaretçilerinde yoğunluk yaşanıyor. Onun bir hayranı da benim. Müzede görevli olduğum için kendimi çok şanslı buluyorum. Müslüm Baba ile ilgili bilmediklerimi araştırıp öğrendim. Gelen ziyaretçilere sergilenen eşyalarla ve hayatıyla ilgili bilgiler veriyorum. Her gün müziklerini dinliyorum."

Müzenin yeni yerinin daha geniş ve ferah olduğunu anlatan Dost, "Parka gelenler müzeyi ziyaret etmeden gitmiyor. Her yaştan hayranları müzeye gelip Gürses'i anıyorlar ve ruhuna Fatiha okuyorlar." dedi.

"Müslüm Baba benim gibi milyonların duygularına tercüman oldu"

Müslüm Gürses'in hayranlarından İbrahim Saklama da Gürses'in müzikleriyle büyüdüğünü, her yıl müzeyi ziyaret ettiğini dile getirdi.

Müzeye her geldiğinde çok duygulandığını anlatan Saklama, "Müslüm Baba'nın müzik tarzı benim gibi milyonlarca kişinin duygularına tercüman oldu. Müslüm Baba'yı anlatmaya kelimeler yetmez. Keşke onu daha erken tanısaydık. Allah mekanını cennet eylesin. Kendisini elimizden geldiği sürece ziyarete geliyoruz, eşyalarını görüyoruz onun için dua ediyoruz. Sadece buraya gelmiyoruz, İstanbul'da mezarına da gidip ziyaret ediyoruz. 3 Mart, Müslüm Baba'nın ölüm yıl dönümü. O tarihte işte olacağım için ziyaretine erken geldim." diye konuştu.

Ebubekir Taplamacı da kendisi gibi babasının da Müslüm Gürses hayranı olduğunu belirtti.

Gürses'in dünyaya mal olmuş bir sanatçı olduğunu dile getiren Taplamacı, ölüm yıl dönümünde Gürses'i dualarla andığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Müslüm Baba'yı hayranları memleketindeki müzede anıyor - Son Dakika


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